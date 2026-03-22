Автор: Ивет Калчишкова 09:28 09:28

Граждани, живеещи в "Остромила", се свързаха с редакцията на Plovdiv24.bg, за да споделят за абсурдната ситуация, в която се намират вече година. Публикуваме сигнала без редакторска намеса:



"По повод зачестилите публикации относно презастрояването на град Пловдив, проблемите с инфраструктурата и постоянното уверение от страна на администрацията на Пловдив, че всичко се прави в рамките на Закона и в интерес на гражданите, желая да ви запозная как реално се извършва проектирането, въвеждането и последващият контрол при експлоатацията на сградите на територията на град Пловдив:



Преди две години закупихме апартамент в "Остромила". Жилищният комплекс се състои от пет сгради, достъпът до всяка от които се осъществява по вътрешен път с ширина 5 метра.



При въвеждането в експлоатация неясно как район "Южен" е издал разрешение за ползване на сградите, без да е изградена никаква организация на движението или поставени пътни знаци, в резултат на което за по-малко от месец пътят беше тотално задръстен от паркирали автомобили.



Не се мина много и съвсем очаквано пожарната направи проверка на място, като установи, че пътят е блокиран, липсват задължителните 3.50 метра, няма достъп на противопожарен автомобил до сградите, с което се застрашават животът, здравето и собствеността на хората - и следва да се освободи.



Както е ясно, гражданите нямат правомощия да премахват нерегламентирано паркирани автомобили от уличната мрежа, нито такава хипотеза присъства в ЗУЕС, съответно беше подаден сигнал до тези, които имат.



И тук представям на вниманието какъв ангажимент поемат институциите на град Пловдив към така въведените от тях сгради без знаци и блокиран достъп в поверения им район:



- Община Южен: "Няма законово основание да разреши посочените проблеми“;



- Община Пловдив: "Не е в състояние да разреши така посочените проблеми“;



- Общинска полиция: "Няма поставени пътни знаци и няма законово основание да разреши проблема“;



- МВР I-во РУ: Пътят до домовете не е за обществено ползване;



- Организация и контрол на транспорта: "Не е в състояние да монтира вертикална сигнализация“;



- Пловдивски общински инспекторат: "Поставените проблеми не са в правомощията на ПОИ“;



Ето това представлява ангажиментът на администрацията на Пловдив към гражданите си и безопасната експлоатацията на сградите на територията си.



Шокиращо е, че цялата управа на града е запозната от повече от година с факта, че близо 300 семейства са без достъп до пожарна и медицинска помощ и единственото, което е направила до момента, е да изрази "надежда за благополучно разрешаване на възникналия проблем“ - вероятно пропускайки, че гражданите нямат никаква възможност да го разрешат, тъй като нямат правомощия да налагат контрол на движението по пътищата и отстраняват нерегламентирано паркирани автомобили, нито изобщо могат да се разпореждат с достъпа до общинската пътна мрежа.



Законът ясно е посочил кой има правомощия да го извършва и те са сезирани многократно, като реакция до момента няма.



Когато едно обикновено семейство си купи имот, изграден под контрола и регулацията на държавата, се предполага, че е помислено и как този имот може да се използва безпрепятствено, но изглежда приоритетите на администрацията на Пловдив са в друга посока, далеч от грижата за гражданите.



Междувременно квартал "Остромила" продължава да се разраства – без улици, без паркове, без училище, без детска градина, без нито един обществен паркинг, без автобуси и със спирки, съставляващи пейки без навеси. Предполагам, това също са все неща, за които "Южен" "няма законови права да предприема действия“.