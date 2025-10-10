ИЗПРАТИ НОВИНА
Онкопсихолог: Близките не получават диагноза, но живеят с нея всеки ден
Автор: Георги Кирилов 14:43Коментари (0)215
© Пловдив прес
В Световния ден на психичното здраве Комплексният онкологичен център – Пловдив насочва внимание към една често подценявана тема – емоционалното натоварване на близките на хората с онкологични заболявания. Психолозите отчитат, че семейството е основен фактор за психологическата устойчивост на пациента, но самото обкръжение често изпитва силен стрес, страх, вина и усещане за безпомощност.

"Близките не получават диагноза, но живеят с нея всеки ден. Те са опората, която често мълчаливо носи страха и умората. Грижата за тяхното психично здраве не е егоизъм, а необходимост – за да има кой да подкрепи пациента,“ подчертава онкопсихологът на КОЦ – Пловдив Елена Атанасова.

Емоционалното състояние на семейството влияе пряко върху пациента. Натрупаният стрес при близките често се предава несъзнателно – чрез поведение, тон, реакция и динамика на общуване. В стремежа си да помогнат, много от близките допускат типични грешки – опитват се да контролират прекомерно ситуацията, пренебрегват собствените си нужди, потискат емоциите си или се опитват да внушат оптимизъм на всяка цена. Това води до изтощение, напрежение в отношенията и допълнителна емоционална тежест за пациента, съобщиха от онкологичния център.

"Подкрепящата роля не означава да носиш тежестта вместо пациента, а да не го оставяш да я носи сам. Най-ценна е стабилната, тиха подкрепа – присъствие без натиск,“ допълва Атанасова.

Специалистите препоръчват близките да следят за признаци на емоционално прегаряне като постоянна умора, раздразнителност, нарушения на съня или чувство за вина, когато отделят време за себе си. В такива случаи е важно да бъде потърсена психологическа подкрепа, която да възстанови вътрешния баланс и да предотврати тежки емоционални последици.

В КОЦ – Пловдив психологическата грижа е част от комплексното онкологично лечение. Центърът предлага консултативна подкрепа както за пациенти, така и за техните близки, с цел изграждане на стабилна среда по време на лечението.


30.09.2025 Ново съвременно лечение за пациенти с рак на простатата
21.07.2025 В Пловдив отстраниха 15-килограмова киста на яйчника
24.06.2025 Болничната аптека на КОЦ Пловдив: Невидимата, но ключова опора по време на лечението
16.06.2025 КОЦ Пловдив с принос към световните тенденции в лечението на меланома
09.06.2025 КОЦ Пловдив на световния форум ESMO Breast Conference 2025
04.06.2025 КОЦ Пловдив с иновативен софтуер за адаптиране в лъчетерапията
