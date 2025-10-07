© Plovdiv24.bg виж галерията Дърво е паднало преди минути в центъра на Пловдив, информира репортер на Plovdiv24.bg. Това се е случило в непосредствена близост до Хуманитарната гимназия.



На място има екип на пловдивската полиция. От снимките, с които реакцията ни разполага, се вижда, че дървото се е стоварило върху спрял автомобил.



Короната изцяло е запречило пътното платно и е невъзможно оттам да преминат превозни средства.



За безопасност пешеходците преминават на отсрещния тротоар.



Интензивните валежи и лошото време спомагат за подобни инциденти като срутилата се скална маса на пътя Смолян-Асеновград, наводнени улици и други паднали дървета, за което редовно ви информираме.