ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Огромно дърво се стовари на пътя в центъра на Пловдив, смаза кола
На място има екип на пловдивската полиция. От снимките, с които реакцията ни разполага, се вижда, че дървото се е стоварило върху спрял автомобил.
Короната изцяло е запречило пътното платно и е невъзможно оттам да преминат превозни средства.
За безопасност пешеходците преминават на отсрещния тротоар.
Интензивните валежи и лошото време спомагат за подобни инциденти като срутилата се скална маса на пътя Смолян-Асеновград, наводнени улици и други паднали дървета, за което редовно ви информираме.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 115
|
|предишна страница [ 1/20 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Кола се удари в стълб, прекъсна електрозахранването на 11 лампи
14:29 / 07.10.2025
Пуснаха едната лента на пътя Асеновград - Смолян
14:41 / 07.10.2025
Дърво падна върху кола в Пловдив
13:40 / 07.10.2025
МВР Пловдив с информация за голямото свлачище
12:37 / 07.10.2025
Съмнения за незаконно детско заведение. Общината: Проверяваме
13:53 / 07.10.2025
Next Level Plovdiv Plaza отвори врати!
12:00 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS