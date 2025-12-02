ЗАРЕЖДАНЕ...
|Огромната ледена пързалка в Пловдив заработва от днес
От чисто спортна гледна точка съоръжението би могло да се използва както от начинаещи, така и от напреднали кънкьори.
Цените са следните:
Билет за вход - 22 лева/11.25 евро
Наем на кънки - 6 лева/3,07 евро
Наем на каска - 0 лева
Пакет 5 билета - 100 лева/51,13 евро
Пакет 12 билета - 220 лева/111,48 евро
Инструктор - 36 лева/18,41 евро
Пингвин/мечка/пандаЗамбони за 50 минути - 16 лева/8,18 евро
Гардероб (депозит за ключ) - 2 лева/1,02 евро
Точене на кънки - 20 лева/10,23 евро
Пързалянето е в рамките на четири сесии през деня:
от 11:00 до 13:00 часа
от 14:00 до 16:00 часа
от 17:00 до 19:00 часа
от 20:00 до 22:00 часа
