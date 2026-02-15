ЗАРЕЖДАНЕ...
|Огромна локва след най-малкия дъжд блокира пешеходна пътека на "Славянска"
"Винаги трябва да заобикаляме локвата, като изкачваме на пътното платно с детската количка. Възрастните газят локви, тъй като там е скосената част на пешеходната пътека“, споделят потърпевшите.
Жителите посочват, че пешеходната пътека е маркирана на място, което не е скосено, а също така няма предвидени джобове за паркиране или безопасни места за пресичане на пътното платно.
"Това ли заслужаваме? Най-качествено усвоените милиони за кмета, а ефектът е кал и локви“, пише гражданинът в сигнала си до Plovdiv24.bg и прилага снимки на проблемния участък.
Жителите се надяват сигналът им да бъде забелязан и отговорните институции да предприемат мерки за решаване на проблема.
