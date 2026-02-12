ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ограничават движението в Пловдив заради мача Локо - Ботев
- ул. "Лев Толстой" - от кръстовището с бул. "Санкт Петербург" до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров";
- ул. "Проф. Цветан Лазаров" - от кръстовището с ул. "Лев Толстой" до кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев";
- ул. "Димитър Ризов" - от кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев" до кръстовището с бул. "Освобождение"
Маршрутът на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:
Линия № 9.
Посока: Завод "Юрий Гагарин“ - ЖК "Тракия“ - А12.
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“ спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12).
В обратна посока остава непроменен.
Линия № 10.
Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“- А13.
Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото – жк "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.
В обратна посока:
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят“, направо по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.
Линия № 21.
Посока: ТК "Марица“ – ЖК "Тракия“- А12.
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12).
В обратна посока остава непроменен.
Линия № 25.
Посока: АПК "Тракия“ – ЖК "Тракия“ - А12.
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12).
В обратна посока остава непроменен.
Линия № 29.
Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“ - А12.
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011.
В обратна посока остава непроменен.
Линия № 66.
Посока: Кв. "Прослав“ – ЖК "Тракия“ - А12.
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12).
В обратна посока остава непроменен.
Линия № 99.
Посока: "II-ра Автоколона“ - ТК "Марица“
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят“, направо по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.
В обратна посока
Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото – жк "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.
