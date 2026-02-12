Ограничават движението в Пловдив заради мача Локо - Ботев

© Plovdiv24.bg От ОП "Организация и контрол на транспорта“ информират, че във връзка с футболната среща ПФК "Локомотив" - Пловдив и ПФК " Ботев" - Пловдив днес за времето от 14.00 ч. до 22.00 ч., ще бъде спряно движението на автомобили, включително и на автобусите от масовия градски транспорт, по следните улици:



- ул. "Лев Толстой" - от кръстовището с бул. "Санкт Петербург" до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров";



- ул. "Проф. Цветан Лазаров" - от кръстовището с ул. "Лев Толстой" до кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев";



- ул. "Димитър Ризов" - от кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев" до кръстовището с бул. "Освобождение"



Маршрутът на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:



Линия № 9.



Посока: Завод "Юрий Гагарин“ - ЖК "Тракия“ - А12.



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“ спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12).



В обратна посока остава непроменен.



Линия № 10.



Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“- А13.



Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото – жк "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.



В обратна посока:



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят“, направо по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.



Линия № 21.



Посока: ТК "Марица“ – ЖК "Тракия“- А12.



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12).



В обратна посока остава непроменен.



Линия № 25.



Посока: АПК "Тракия“ – ЖК "Тракия“ - А12.



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12).



В обратна посока остава непроменен.



Линия № 29.



Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“ - А12.



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011.



В обратна посока остава непроменен.



Линия № 66.



Посока: Кв. "Прослав“ – ЖК "Тракия“ - А12.



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12).



В обратна посока остава непроменен.



Линия № 99.



Посока: "II-ра Автоколона“ - ТК "Марица“



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят“, направо по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.



В обратна посока



Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото – жк "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.