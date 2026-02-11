ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Ограничават движението в Пловдив заради мача Локо - Ботев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:22Коментари (0)708
© Plovdiv24.bg
От ОП "Организация и контрол на транспорта“ информират, че във връзка с футболната среща ПФК "Локомотив" - Пловдив и ПФК " Ботев" - Пловдив на 12 февруари, за времето от 14.00 ч. до 22.00 ч.,  ще бъде спряно движението на автомобили, включително и на автобусите от масовия градски транспорт, по следните улици:

-  ул. "Лев Толстой" - от кръстовището с бул. "Санкт Петербург" до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров";

-  ул. "Проф. Цветан Лазаров" - от кръстовището с ул. "Лев Толстой" до кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев";

-  ул. "Димитър Ризов" - от кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев" до кръстовището с бул. "Освобождение"

Маршрутът на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва: 

Линия № 9. 

Посока: Завод "Юрий Гагарин“ - ЖК "Тракия“ - А12. 

Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“ спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“,  ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12).

В обратна посока остава непроменен. 

Линия № 10. 

Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“- А13. 

Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото – жк "Тракия“ – А12,  спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“  и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят“, направо по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК "Тракия“ – А12,  спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема. 

Линия № 21. 

Посока: ТК "Марица“ – ЖК "Тракия“- А12. 

Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12).

В обратна посока остава непроменен. 

Линия № 25.

Посока: АПК "Тракия“ – ЖК "Тракия“ - А12.

Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12).

В обратна посока остава непроменен. 

Линия № 29. 

Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“ - А12.

Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011.

В обратна посока остава непроменен. 

Линия № 66. 

Посока: Кв. "Прослав“ – ЖК "Тракия“ - А12. 

Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12).

В обратна посока остава непроменен. 

Линия № 99. 

Посока: "II-ра Автоколона“ - ТК "Марица“

Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят“, направо по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК "Тракия“ – А12,  спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока

Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото – жк "Тракия“ – А12,  спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“  и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.


Още по темата: общо новини по темата: 128
11.02.2026 Иван Пасков: Дербито ще влезе в продължения, Херо е най-добрият треньор
11.02.2026 Драми, много нерви и късни обрати! Две дербита за Херо досега - две победи за Локомотив
11.02.2026 Съдийската комисия с реакция след нападките от Ботев към наряда за дербито
11.02.2026 Трибуна Бесика: Победа за футбола! Резултатът на терена зависи и от нас
11.02.2026 ПФК Ботев: Не се поддавайте на провокации! Не падайте на нивото на противниковата публика
11.02.2026 Филипов се размечта за 0:7 срещу "отбора зад ВСИ"! Давам премия от 10 000 евро за всеки гол разлика
предишна страница [ 1/22 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Правителството одобри инвестиция за 149 милиона в пловдивско село...
15:23 / 11.02.2026
Първо интервю на шефа на Апелативна прокуратура Пловдив
14:29 / 11.02.2026
Обещаха решение за трафика по тази улица в Пловдив
14:37 / 11.02.2026
"Милото" от сериала "7 часа разлика" гостува в Пловдив
14:31 / 11.02.2026
Продължава безплатното саниране в Пловдив
11:18 / 11.02.2026
Обследват възможностите за временна спирка към Индустриалната зон...
11:04 / 11.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: