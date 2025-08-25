ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Ограничават движението по част от бул. "Никола Вапцаров" заради проект на ВиК
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:38Коментари (0)309
© Plovdiv24.bg
От ОП “Организация и контрол на транспорта" съобщават, че се спира движението по бул. "Никола Вапцаров“ – по северното платно от кръстовището с ул. "Димитър Талев“ до кръстовището с бул. "Македония“, от 9:30 часа на 26 август до 30 септември.

Причината е извършване на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Пловдив“.

Маршрутите на автобусите по линии № 17, 24, 27, 36 и 116 се променят, както следва:

Линия № 17

Посока: кв. ,,Прослав“- ЖК ,,Тракия“- А13

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №193 - Бистро ,,Камела“, надясно  по ул. ,,Стефан Стамболов“, спирка №319 – Лунапарк,  ляв завой по бул.,,Александър Стамболийски“  направо по бул.,,Александър Стамболийски“, наляво по ул. ,,Пере Тошев ‘‘ , спирка №288 -  срещу Онкодиспансера, десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №61 – 2-ра Градска болница и по маршрута от общинската транспорта схема.

В обратна посока:

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №67  – срещу 2-ра Градска болница, наляво по ул. ,,Пере Тошев ‘‘ , спирка №278 -  Онкодиспансера, десен завой по бул.,,Александър Стамболийски“, спирка №19 – Александър Стамболийски , спирка №20 – Лунапарк юг, десен завой по ул. ,,Стефан Стамболов“, спирка №320 – Пицария ,,Верди“, ляв завой по бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №200 - срещу Бистро ,, Камела“ и по маршрута от общинската транспорта схема. 

Линия № 24

Посока: кв. ,,Прослав“- Завод ,,Устрем“

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – срещу баня ‚,Русалка“, надясно  по ул. ,,Димитър Талев“, временна спирка №1 ,  десен завой по ул. ,,Бяло море“ десен завой по бул. ,,Македония“ спирка №369 – Заведението, спирка №59 – кръстовището с ул.  ,, Георги Кондолов“ наляво по бул.,,Никола Вапцаров“ , спирка №60 -  1-во РПУ и по маршрута от общинската транспорта схема.

В обратна посока:

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – бул. ,,Никола Вапцаров“, десен завой по бул. ,,Македония“ спирка №40 – кметство Район Южен, спирка №41 – Македония 55, ляв завой по ул. ,,Бяло море“ направо по ул. ,,Димитър Талев“,  спирка №17 – след Пощата, десен завой по – бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №199 – баня ,,Русалка“ и по маршрута от общинската транспорта схема. 

Линия № 27

Посока: кв. ,,Коматево“- Завод ,,Родина“

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – срещу баня ‚,Русалка“, наляво  по ул. ,,Димитър Талев“, временна спирка №1 ,  десен завой по ул. ,,Бяло море“ ляв завой по бул. ,,Македония“ спирка №42 – срещу ,,Билла“ и по маршрута от общинската транспорта схема.

В обратна посока:

Бул. ,,Македония“ спирка №15 – магазин ,,Билла“ , десен завой по ул. ,,Бяло море“, ляв завой по ул. ,,Димитър Талев“,  спирка №17 – след Пощата, десен завой по – бул, ,,Никола Вапцаров“, спирка №199 – баня ,,Русалка“ и по маршрута от общинската транспорта схема. 

Линия № 36

Посока: Южен -  кв ,,Изгрев“

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – срещу баня ‚,Русалка“, наляво  по ул. ,,Димитър Талев“, временна спирка №1 ,  десен завой по ул. ,,Бяло море“ , десен завой по бул. ,,Македония“ спирка №369 – Заведението, спирка №59 – кръстовището с ул.  ,, Георги Кондолов“, наляво по бул.,,Никола Вапцаров“ , спирка №60 -  1-во РПУ и по маршрута от общинската транспорта схема.

В обратна посока:

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – бул ,,Никола Вапцаров“, десен завой по бул. ,,Македония“ спирка №40 – кметство Район Южен, спирка №41 – Македония 55, ляв завой по ул. ,,Бяло море“ направо по ул. ,,Димитър Талев“,  спирка №17 – след Пощата, десен завой по – бул, ,,Никола Вапцаров“, спирка №199 – баня ,,Русалка“ и по маршрута от общинската транспорта схема. 

Линия № 116

Посока: Митница -  кв. ,,Изгрев“

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – бул. ,,Никола Вапцаров“, десен завой по бул. ,,Македония“ спирка №40 – кметство Район Южен, спирка №41 – Македония 55, ляв завой по ул. ,,Бяло море“ направо по ул. ,,Димитър Талев“,  спирка №17 – след Пощата, десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №199 – баня ,,Русалка“ и по маршрута от общинската транспорта схема.

В обратна посока:

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – срещу баня ‚,Русалка“, наляво  по ул. ,,Димитър Талев“, временна спирка №1 ,  десен завой по ул. ,,Бяло море“ , десен завой по бул. ,,Македония“ спирка №369 – Заведението, спирка №59 – кръстовището с ул.  ,, Георги Кондолов“, наляво по бул. ,,Никола Вапцаров“ , спирка №60 -  1-во РПУ и по маршрута от общинската транспорта схема.


Още по темата: общо новини по темата: 211
18.08.2025 Булевард "Никола Вапцаров" е частично затворен
17.08.2025 Полагат тръби по бул. "Никола Вапцаров" в Пловдив
15.08.2025 Спират движението по ключов булевард в Пловдив за един месец
15.08.2025 Изграждането на огромната шахта на "Пещерско шосе" напредва
13.08.2025 Напредва един от най-големите проекти в Пловдив
12.08.2025 Наближава краят на транспортните мъки за жители на Кючука
предишна страница [ 1/36 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Британец с род от Калофер: Чакат къщата на дядо ми в Пловдив да п...
15:37 / 25.08.2025
Затвориха магистралата край Пловдив
15:05 / 25.08.2025
Прокуратурата пое случая с починалия в Пловдив мъж заради паднал ...
14:48 / 25.08.2025
Не откриха бомба до Централна гара в Пловдив
14:23 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Кметът на Пловдив почна с уволненията. Ред е на Иван Стоянов
13:18 / 25.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
20:00 / 24.08.2025
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
09:27 / 23.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
11:51 / 24.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
Огромен клон се стовари върху мъж
Лято 2025
Почина Тодор Славков!
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: