Ограбените доброволци събраха 29 000 лева дарения
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:45Коментари (0)1063
Лазар Радков, основател на инициативата "Капачки за бъдеще", докладва в неделя вечерта във "Фейсбук", че при благотворителна акция са събрани 29 000 лева. 

Миналия петък той съобщи, че клуб на доброволци в Пловдив е бил разбит и ограбен. По думите на Радков изкъртена е вратата на помещението, в което се съхранява техниката на "Спасителен Клуб за Бъдеще" в район "Тракия".

"Оборудване, с които са помагали на ПБЗН при овладяването на сума пожари в Пловдивска област и не само. Последно и аз бях с тях, когато се включихме при пожара при с. Горнослав в края на септември. Откраднати са шлангове, с които предния уикенд заедно с пожарникарите изпомпваха водата от наводнените площи в Елените. Липсва ни и резачка STIHL, с която колегите правиха просеки при пожарите и разчистваха дървени отломки при последните наводнения. Все неща, които сме закупили с лични средства или с дарения от фирми, приятели и познати", разказа Радков.

От разказа му става ясно, че липсват още дъска за пренасяне на пострадали и друга техника за гасене на пожари. По предварителни изчисления общата стойност на откраднатото е около 4000 лв.

"Лека-полека би трябвало да успеем да възстановим липсите с времето ... просто усещането да опитваш да правиш нещо, което е в помощ на другите и на цялата система и в следващия момент някой да разбие помещението, в което се събирате, да ти рови в нещата, за част от които си събирал лев по лев, за да ги купиш, а за други си се молил на Х фирми, докато някоя склони, е много, много гадно", допълни Радков.

В допълнение той публикува банковите данни на фондацията за желаещите да подпомогнат финансово дейността ѝ:

IBAN: BG67UNCR70001523100818

BIC: UNCRBGSF 

Титуляр: ФОНДАЦИЯ ЛАЗАР РАДКОВ

Основание: ДАРЕНИЕ СКБ ПЛОВДИВ







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

