ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Ограбените доброволци събраха 29 000 лева дарения
Миналия петък той съобщи, че клуб на доброволци в Пловдив е бил разбит и ограбен. По думите на Радков изкъртена е вратата на помещението, в което се съхранява техниката на "Спасителен Клуб за Бъдеще" в район "Тракия".
"Оборудване, с които са помагали на ПБЗН при овладяването на сума пожари в Пловдивска област и не само. Последно и аз бях с тях, когато се включихме при пожара при с. Горнослав в края на септември. Откраднати са шлангове, с които предния уикенд заедно с пожарникарите изпомпваха водата от наводнените площи в Елените. Липсва ни и резачка STIHL, с която колегите правиха просеки при пожарите и разчистваха дървени отломки при последните наводнения. Все неща, които сме закупили с лични средства или с дарения от фирми, приятели и познати", разказа Радков.
От разказа му става ясно, че липсват още дъска за пренасяне на пострадали и друга техника за гасене на пожари. По предварителни изчисления общата стойност на откраднатото е около 4000 лв.
"Лека-полека би трябвало да успеем да възстановим липсите с времето ... просто усещането да опитваш да правиш нещо, което е в помощ на другите и на цялата система и в следващия момент някой да разбие помещението, в което се събирате, да ти рови в нещата, за част от които си събирал лев по лев, за да ги купиш, а за други си се молил на Х фирми, докато някоя склони, е много, много гадно", допълни Радков.
В допълнение той публикува банковите данни на фондацията за желаещите да подпомогнат финансово дейността ѝ:
IBAN: BG67UNCR70001523100818
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: ФОНДАЦИЯ ЛАЗАР РАДКОВ
Основание: ДАРЕНИЕ СКБ ПЛОВДИВ
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Интересна присъда за шофьора на БМВ-то, блъснал трима в подлеза н...
20:08 / 19.10.2025
Читател: Странно и тъжно е
19:59 / 19.10.2025
Шофьори масово нарушават правилата, за да избегнат големите задръ...
17:40 / 19.10.2025
Жители на пловдивски квартал: Метачки пускат кючеци, вместо да чи...
17:21 / 19.10.2025
Пловдивчанинът, който стана европейски журналист на годината, но ...
16:46 / 19.10.2025
Глобен шофьор, който е с над 50-годишен стаж: Нали разбирате, че ...
15:04 / 19.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Намушканото момче в столичен мол е в много тежко състояние
21:54 / 19.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS