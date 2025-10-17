© виж галерията В клубното помещение на Доброволно формирование "Спасителен клуб за бъдеще – Пловдив", разположено в ж.к. "Тракия", блок 91А, е извършена кражба на спасително и противопожарно оборудване, както и на оборудване за първа и долекарска помощ, използвано при наводнения, бедствия, пожари и други кризи. Откраднатото специализирано оборудване е закупено със средства, дарени от граждани, както и с лични средства на доброволците.



Този акт е изключително възмутителен – посегателство към хората, които посвещават свободното си време в полза на обществото. Това е подигравка към всички, които са дарили средства и са отделили лични средства, за да подпомогнат нашата дейност. Това е акт на престъпление срещу всеки, който в бъдеще ще има нужда от нас.



Липсващото оборудване включва:



1 моторнa резачкa, използвана при разчистване на паднали дървета при наводнения, при проправяне на път при пожари и катастрофи



Шатра, използвана като щаб по време на акции, както и при събития и обучения



2 бр. главни шлангове



1 бр. малък шланг



1 бр. ранцеви пожарогасител



1 бр. моторна пръскачка



1 бр. градинска пръскачка



2 чифта нови пожароустойчиви работни обувки



Гръбначна шина



Мека носилка



Оборудване за първа и долекарска помощ



Апарат за кръвно – ръчен



Апарат за кръвно – електронен



Ако сте забелязали нещо съмнително в района на блок 91А в ж.к. Тракия през последните дни или разполагате с видеозаписи от охранителни камери, молим да се свържете с нас или да подадете сигнал на дежурната част на Пето РПУ – Пловдив на телефон: 032 681 737



Последни акции на Спасителен клуб за бъдеще – Пловдив:



През последните месеци клубът активно участва в редица спасителни и доброволчески дейности. Сред тях са:



Пожарите в Горнослав, Стрелци и вилна зона Отдих (юли–август 2025 г.): Доброволците на клуба активно се включиха в гасенето на горски пожари в тези населени места, предоставяйки подкрепа на местните власти и пожарникарите при овладяването на огнената стихия.



Наводнението в Елените (октомври 2025 г.): Спасителен клуб за бъдеще – Пловдив предостави доброволци и оборудване за подпомагане на спасителните операции в курортното селище Елените, засегнато от наводнения.



Как можете да помогнете:



Ако желаете да подкрепите Спасителен клуб за бъдеще – Пловдив, можете да се свържете с нас директно или да ни намерите тази събота на паркинга на МЕТРО по време на кампанията "Капачки за бъдеще“. Всяка помощ е ценна и ще допринесе за възстановяването на откраднатото оборудване и продължаването на нашата дейност.



Благодарим на всички, които ще споделят тази информация, ще подадат сигнал или ще помогнат по какъвто и да е начин. Вашата подкрепа ни дава сили да продължим, казват от формированието.