ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Такава отвратителна кражба Пловдив не помни!
Този акт е изключително възмутителен – посегателство към хората, които посвещават свободното си време в полза на обществото. Това е подигравка към всички, които са дарили средства и са отделили лични средства, за да подпомогнат нашата дейност. Това е акт на престъпление срещу всеки, който в бъдеще ще има нужда от нас.
Липсващото оборудване включва:
1 моторнa резачкa, използвана при разчистване на паднали дървета при наводнения, при проправяне на път при пожари и катастрофи
Шатра, използвана като щаб по време на акции, както и при събития и обучения
2 бр. главни шлангове
1 бр. малък шланг
1 бр. ранцеви пожарогасител
1 бр. моторна пръскачка
1 бр. градинска пръскачка
2 чифта нови пожароустойчиви работни обувки
Гръбначна шина
Мека носилка
Оборудване за първа и долекарска помощ
Апарат за кръвно – ръчен
Апарат за кръвно – електронен
Ако сте забелязали нещо съмнително в района на блок 91А в ж.к. Тракия през последните дни или разполагате с видеозаписи от охранителни камери, молим да се свържете с нас или да подадете сигнал на дежурната част на Пето РПУ – Пловдив на телефон: 032 681 737
Последни акции на Спасителен клуб за бъдеще – Пловдив:
През последните месеци клубът активно участва в редица спасителни и доброволчески дейности. Сред тях са:
Пожарите в Горнослав, Стрелци и вилна зона Отдих (юли–август 2025 г.): Доброволците на клуба активно се включиха в гасенето на горски пожари в тези населени места, предоставяйки подкрепа на местните власти и пожарникарите при овладяването на огнената стихия.
Наводнението в Елените (октомври 2025 г.): Спасителен клуб за бъдеще – Пловдив предостави доброволци и оборудване за подпомагане на спасителните операции в курортното селище Елените, засегнато от наводнения.
Как можете да помогнете:
Ако желаете да подкрепите Спасителен клуб за бъдеще – Пловдив, можете да се свържете с нас директно или да ни намерите тази събота на паркинга на МЕТРО по време на кампанията "Капачки за бъдеще“. Всяка помощ е ценна и ще допринесе за възстановяването на откраднатото оборудване и продължаването на нашата дейност.
Благодарим на всички, които ще споделят тази информация, ще подадат сигнал или ще помогнат по какъвто и да е начин. Вашата подкрепа ни дава сили да продължим, казват от формированието.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пристигнаха първите 120 греди за Хуманитарната гимназия в Пловдив...
13:16 / 17.10.2025
Келеши хвърлят предмети по автомобили над Тунела
11:57 / 17.10.2025
Трети пореден фалстарт на ключово дело в Пловдив
11:32 / 17.10.2025
Газова бутилка гръмна в жилище в Пловдив
10:07 / 17.10.2025
"Ден на отворените врати" в жилищен парк Royal Garden тази събота...
09:06 / 17.10.2025
Започва дългоочакваният ремонт в ОУ "Тодор Каблешков" в Пловдив
08:51 / 17.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS