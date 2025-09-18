ИЗПРАТИ НОВИНА
Одобриха инвестиционен заем за МБАЛ "Св. Мина"
Автор: Диана Бикова 17:07Коментари (0)131
©
Общинските съветници на Пловдив увеличиха работното си време с два часа. В удължения период се случи дискусията дали да се разреши на управителя на МБАЛ "Св. Мина" да сключи договор за инвестиционен кредит с общ размер до 4 милиона лева. Точката влиза за втори път за обсъждане в зала, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Предходния път предложението беше заемът да е от "Търговска банка Д" АД, но тогава беше поискано отлагане с аргумент, че има нужда от доработка заради разминаване във фактологията на съпътстващата документация. Днес изненадващо, от името на комисията по здравеопазване, беше направена корекция на финансиращата организация, а именно - ББР ЕАД. Последва незабавна реакция от Димитър Арнаудов от групата на "Независими за Пловдив", който се оттегли като съвносител на предложението. Според Арнаудов условията са по-неизгодни и има вероятност да се утежни финансовото състояние на лечебното заведение. 

Според Йоно Чипилски офертата на ББР е по-добра, тъй като предлага срок 15 г. и ще бъдат върнати 5,9 млн. лв., докато ако заемът е от Банка Д ще се върнат 6,4 млн за 12 г. 

Слави Георгиев постави въпроса защо предложението не е внесено от ресорния заместник-кмет и защо такъв голям заем ще се управлява от временен управител с изтекъл мандат. 

Темата се задълбочи след изказването на директора на дирекция "Здравеопазване" Лилия Недева, която попита директно съветниците какво е тяхното виждане накъде да върви лечебното заведение - напред, назад, или да се ликвидира.

"Пловдивчани имат нужда от общинско лечебно заведение. Намира се на уникално място. Друг е въпросът, ако някой не иска да я развиваме" - каза Недева. Думите й предизвикаха сериозен дебат. Според Спас Шуманов, гласуването на предложението ще създаде Франкенщайн, тъй като "Свети Мина" е предприятие зомби и издържа се от активите на собственика. 

Владимир Кисьов предупреди, че не е редно да се прави политика на гърба на общинското здравеопазване, а д-р Веселка Христамян припомни, че в миналия мандат е приета Здравна стратегия на Пловдив, която е хубаво да се прочете. 

Объркването идва оттам, че преди няколко месеца е поискано вливането на ДКЦ-VI в МБАЛ "Св. Мина", за да бъде спасено от фалит. Сега същите хора казват, че тази схема не е проработила и е по-добре да се вземе заем, обясни Слави Георгиев. На това отново д-р Христамян отговори, че идеята е била, след придобиването, да се ползва лиценза на медицинския център и двете лечебни заведения да станат равноправни. 

"Нещата са сбъркани още в самия закон. Пловдив е на първо място на глава от населението по частни болници. Има жестока конкуренция. Всички отиваме в частните болници и, ако ни объркат, ни пращат в държавната "Св Георги" или в  общинските, но частните вече са консумирали пътеката. Общинските болници са социален буфер. В държавата много малко държавни и общински болници са на печалба.

Дори ВМА и "Пирогов" са в дългове. Трябва ли да ги затваряме? Ще се получи американския вариант – 100% частно. Решението е общинските и държавните болници да не бъдат търговски дружества, но това не е от прерогативите ни. Знаете ли защо няма частна психиатрия? Защото няма клинични пътеки, парите ги няма" - коментира бившият кмет Славчо Атанасов, който в настоящия мандат е общински съветник. 

При гласуванията с 24 гласа "за", нито един "против" и 15 "въздържал се" беше одобрено кредитът да се вземе от ББР ЕАД, а цялата точка получи 26 гласа "за", 3 "против" и 15 "въздържал се" и беше приета.


