ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Обсъждат по-ниски цени на билетите в градския транспорт на Пловдив след превалутирането в евро
Според изчисленията при превалутирането цената на билетчето от 1 лев ще трябва да стане 51 евроцента. За удобство на гражданите и водачите обаче се обсъжда закръгляне на сумата до 50 евроцента.
Голямата промяна влиза в сила от 1 януари 2026 година.
"Закръглянето на стойността на билета до по-ниска цена ще доведе до около 300 000 лева загуби за превозвачите, които трябва да бъдат компенсирани от общината", каза пред Българска телеграфна агенция Петко Ангелов.
Въпреки това по негови думи собствениците на фирмите са съгласни с по-ниската цена, за да бъдат улеснени гражданите.
Промяната на цена на билетите за градския транспорт може да стане възможна само след гласуване и приемането ѝ от Общинския съвет на Пловдив.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1161
|предишна страница [ 1/194 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Сензационна оферта за 5,77 лв за 6 месеца в градския транспорт на...
17:02 / 07.08.2025
Пловдивският съд осъди семейство Илиеви
16:22 / 07.08.2025
Георги Георгиев излиза на свобода срещу 10 000 лева гаранция
14:35 / 07.08.2025
Мотористът от катастрофата на "Скобелева майка" е бил неправоспос...
12:42 / 07.08.2025
Търсят се млади доброволци в Пловдив
12:09 / 07.08.2025
Сигнал: Несъвместимо е с "нормални" условия на живот ежедневното ...
13:59 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS