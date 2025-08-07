Обсъждат по-ниски цени на билетите в градския транспорт на Пловдив след превалутирането в евро

© По искане на Община Пловдив се обсъжда предложение, с което цената на автобусните билети в града да намалее след превалутирането ѝ от лева в евро. Това заяви Петко Ангелов, собственик на фирма за автобусни превози в Пловдив.



Според изчисленията при превалутирането цената на билетчето от 1 лев ще трябва да стане 51 евроцента. За удобство на гражданите и водачите обаче се обсъжда закръгляне на сумата до 50 евроцента.



Голямата промяна влиза в сила от 1 януари 2026 година.



"Закръглянето на стойността на билета до по-ниска цена ще доведе до около 300 000 лева загуби за превозвачите, които трябва да бъдат компенсирани от общината", каза пред Българска телеграфна агенция Петко Ангелов.



Въпреки това по негови думи собствениците на фирмите са съгласни с по-ниската цена, за да бъдат улеснени гражданите.



Промяната на цена на билетите за градския транспорт може да стане възможна само след гласуване и приемането ѝ от Общинския съвет на Пловдив.