ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Обсъждат по-ниски цени на билетите в градския транспорт на Пловдив след превалутирането в евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:41Коментари (0)910
©
По искане на Община Пловдив се обсъжда предложение, с което цената на автобусните билети в града да намалее след превалутирането ѝ от лева в евро. Това заяви Петко Ангелов, собственик на фирма за автобусни превози в Пловдив.

Според изчисленията при превалутирането цената на билетчето от 1 лев ще трябва да стане 51 евроцента. За удобство на гражданите и водачите обаче се обсъжда закръгляне на сумата до 50 евроцента.

Голямата промяна влиза в сила от 1 януари 2026 година. 

"Закръглянето на стойността на билета до по-ниска цена ще доведе до около 300 000 лева загуби за превозвачите, които трябва да бъдат компенсирани от общината", каза пред Българска телеграфна агенция Петко Ангелов.

Въпреки това по негови думи собствениците на фирмите са съгласни с по-ниската цена, за да бъдат улеснени гражданите. 

Промяната на цена на билетите за градския транспорт може да стане възможна само след гласуване и приемането ѝ от Общинския съвет на Пловдив.


Още по темата: общо новини по темата: 1161
07.08.2025 Сензационна оферта за 5,77 лв за 6 месеца в градския транспорт на Пловдив? Не се връзвайте – измама е!
23.07.2025 Пловдивчани ще се возят в много дълги автобуси
06.07.2025 Пловдив изпревари София и Варна по цени на една услуга
06.07.2025 Не е за вярване: Пълна погнуса в автобус на градския транспорт в
Пловдив
24.06.2025 "Излетя капачката на антифриза": Пътници в градския транспорт облени с гореща течност в движение
14.06.2025 Най-големите проблеми на градския транспорт в Пловдив
предишна страница [ 1/194 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Сензационна оферта за 5,77 лв за 6 месеца в градския транспорт на...
17:02 / 07.08.2025
Пловдивският съд осъди семейство Илиеви
16:22 / 07.08.2025
Георги Георгиев излиза на свобода срещу 10 000 лева гаранция
14:35 / 07.08.2025
Мотористът от катастрофата на "Скобелева майка" е бил неправоспос...
12:42 / 07.08.2025
Търсят се млади доброволци в Пловдив
12:09 / 07.08.2025
Сигнал: Несъвместимо е с "нормални" условия на живот ежедневното ...
13:59 / 07.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Семейство: Потеглихме към Италия за къща за 1 евро, но вместо рай открихме суровата реалност
Семейство: Потеглихме към Италия за къща за 1 евро, но вместо рай открихме суровата реалност
14:00 / 05.08.2025
Изненадващ звезден развод
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Ключово решение за нотариусите, вече ще могат да заверяват електронни документи
Ключово решение за нотариусите, вече ще могат да заверяват електронни документи
11:43 / 05.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Зверство срещу 18-годишно момиче
Електронно таксуване в градския транспорт
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: