© Google Пловдивските общински съветници разрешиха продажбата на четири имота на улица "Перущица". Терените са с различна площ и ще бъдат обявени на търг с наддаване, предава Plovdiv24.bg.



Продажбата на въпросните имоти влиза за обсъждане за трети път и сега предложенията получиха подкрепа на мнозинството. От групата на ПП-ДБ се противопоставиха с аргумент, че могат да се отредят за общински жилищни нужди или за образование.



Началната тръжна цена за първия терен от 219 кв. м. е 196 000 лв., за втория от 595 кв. м. - 515 000 лв., за третия от 273 кв. м. - 236 000 лв., за четвъртия от 300 кв. м. - 264 000 лв. със съответния еквивалент в евро.



Комисията, която ще подготви тръжните процедури, е в състав: Димитър Колев от ГЕРБ, Веселка Христамян от ПП-ДБ, Владимир Кисьов от "Съединени за Пловдив", Виолета Константинова от "Възраждане", Яна Димитрова от "Браво, Пловдив", Тервел Борисов от ИТН, арх. Костадин Палазов от "БСП за България", Димитър Арнаудов от "Независими за Пловдив", Али Байрям нечленуващ в група.



Терените се намират в близост до мол "Пловдив". Предназначени са за жилищно строителство до 70% презастрояване, кинт (Коефициент на интензивност на застрояването) до 2.0, височина до 15 метра или до 5 етажа и 30% озеленяване. От продажбата им в общинската хазна ще влязат минимум 1 453 200 лева.



