Общински съветник: Нито един родител в Пловдив не трябва да се пита дали училището е сигурно за детето му
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:06
Хуманитарната гимназия – изгнили греди в основната конструкция. Така започва с поста си във фейсбук общинският съветник "Независими за Пловдив" Николай Гюров. 

Ето подробностите от неговата гледна точка:

Днес бях на оглед в Хуманитарната гимназия "Св. Св. Кирил и Методий“. Снимките, които направих, са шокиращи. Изгнили и компрометирани греди в носещата конструкция на сградата. Тези греди са били реална заплаха за живота и здравето на нашите деца.

Като родител и като общински съветник не мога да остана безучастен. В такива моменти осъзнаваме колко тънка е границата между ежедневието ни и една потенциална трагедия.

Важно е да отбележа - никой не е могъл да знае за тези греди предварително. Те са открити едва след разкриването, а администрацията е реагирала бързо и е предприела действия за подмяната им. Това е правилният подход.

Но по-важното е друго - трябва да си дадем сметка, че сигурността на децата ни не може да бъде компромис. Всеки лев за ремонти, всяко решение за училищата ни, трябва да минава през тази призма: безопасност и бъдеще за нашите деца.

Аз ще продължа да следя темата и да настоявам подобни случаи да се решават бързо, прозрачно и отговорно. Защото нито един родител в Пловдив не трябва да се пита дали училището е сигурно за детето му.


