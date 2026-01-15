ЗАРЕЖДАНЕ...
|Общински съветници алармират за сериозни отклонения при ремонта на ул. "Славянска"
Според тях, отчетеното от Община Пловдив "приключено“ изпълнение на проекта прикрива съществени промени в заложените параметри, включително подмяна на озеленяването и липса на обещани мерки за безопасност около училище и детска градина.
Съветниците отправят официално питане до кмета Костадин Димитров, в което настояват за конкретни отговори относно:
- Подмяната на предвидените широколистни дървета с иглолистни, без обществено обяснение и с възможен ефект върху разходите по проекта
-Липсата на пешеходна пътека и обезопасителни съоръжения пред детска градина "Чайка“ – нещо, за което жителите на квартала настояват още от началото на проекта
- Промени в цената на проекта и евентуални доплащания с публични средства, за които до момента няма официална информация.
Макар че улицата вече е реновирана и обявена за завършена, сигналите от граждани и посещенията на място показват, че на практика не са решени основните проблеми с трафика, задръстванията и рисковете за пешеходците в района на училище "П.Р. Славейков“.
"Имаме всички основания да смятаме, че е отчетено нещо, което реално не отговаря на първоначалния проект и на очакванията на хората“, заявяват съветниците. Те настояват за пълна прозрачност по извършените дейности и финансирането им, както и за яснота около всички промени по проекта.
Питането повдига и по-широкия въпрос – има ли контрол върху изпълнението на общински проекти с външно финансиране и кой носи отговорност при несъответствие между одобрената документация и крайния резултат.
