Служители на "Общинска полиция" санкционираха нарушители на Наредбата за организацията на движението и паркирането на територията на община Пловдив, предаде репортер наАкцията се проведе днес малко преди 10.30 часа. Глоби бяха наложени на шофьори на автомобили, паркирани в междублоково пространство на улица "Хан Аспарух", буквално на петдесетина метра от сградата на Четвърто районно управление на ОД МВР Пловдив.Проблемът с безразборното паркиране в града под тепетата става все по-сериозен. В редакцията наежедневно получаваме сигнали за неправилно спрели автомобили навсякъде из града.Като най-старата електронна медия в Пловдив ние следим задълбочаването на проблема още от далечната 2004 година., немалка част от които доведоха до санкции за нарушителите.