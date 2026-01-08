ЗАРЕЖДАНЕ...
|Община Пловдив променя правилата за прием в детските градини и ясли от 2026 година
Причините за промените са свързани със задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца и необходимостта за осигуряване на места за тях, както и с гарантирането на по-ясни правила за родителите и по-лесен достъп до информация.
При кандидатстването за прием в детска градина вече е осигурена по-гъвкава възможност за класиране между възрастовите групи, като от 2026-а година децата от втора група ще могат да кандидатстват и за трета група, а децата от трета група – и за втора възрастова група, ако има останали свободни места.
Въведен е и конкретен процент на степен на увреждане за децата, които ползват социален критерий с експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК – 30 и над 30%.
Предстои промяна в софтуера. Родителите, които вече имат подадени заявления, ще получат писма с указания – трябва само да следят електронните си пощи. Ще е необходимо те да подадат нови заявления, след актуализирането на електронната система. Информацията ще бъде публикувана и като новина на интернет страницата на системата. Към момента се препоръчва на родителите да изчакат с подаването на заявленията до приключване на промените в системата.
Следващото класиране е предвидено за 29 януари 2026 г. и ще бъде първото по новите правила. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 22.01.2026 г. вкл.
Новите правила за прием са публикувани с сектор "Нормативни документи" в страницата dz-priem.plovdiv.bg.
