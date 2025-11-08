Нови правила за прием в детските заведения и първи клас в Пловдив

© Plovdiv24.bg Нова промяна подготвя община Пловдив по отношение на правилата за прием в детските ясли и градините, както и за първокласници, информира Plovdiv24.bg. Промените за залегнали в Наредбите за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини и учениците в първи клас в училищата на територията на община Пловдив.



Документите са поместени на сайта на община Пловдив за мнения и предложения на граждани и заинтересовани лица в рамките на 1 месец, след което ще бъдат гласувани на сесия на общинския съвет. Предложенията могат да се изпращат е-mаil адрес: education@plovdiv.bg или в деловодството на Община Пловдив, пл."Стефан Стамболов" № 1. След приемането им ще бъде направена необходимата промяна в изготвения софтуерен продукт за осъществяване на централизиран електронен прием.



Според текстовете на документите промените са свързани конкретно със следното:



За първи клас - Братът/сестрата на първокласника не трябва да са навършили 12-годишната възраст към началото на календарната година, през която детето кандидатства за прием, а не както досега "към началото на учебната година, т. е. 15 септември".



Що се отнася до приема в детските заведения на територията на град Пловдив основните причини за необходимостта от промени са свързани с влизането в сила на задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца и те са следните:



- Към децата, които се приемат без участие в електронно класиране, по административен път, се добавят децата, настанени по реда на Закона за закрила на детето в семейства на роднини и близки, както и децата в риск със заповед за незабавна защита по Закона за защита от домашно насилие.



- Заложените в наредбата подготвителни групи, съгласно новите разпоредби, са групи за предучилищно образование. Това води до редица корекции в използваните наименования. При преминаване към първото класиране за нова учебна година се извършва анулиране на подадените стари заявления за децата от 3- до 7-годишна възраст



- Установени са случаи на родители, които подават заявления за своите деца с други номера, различни от единните граждански номера (ЕГН), въпреки, че децата имат ЕГН. Това довежда до дублиране на децата. Предвидените в системата други номера са за деца с чуждо гражданство, които нямат ЕГН. Заложен е нов член към наредбата, чрез който се изисква задължителното кандидатстване с ЕГН за децата с българско гражданство.



- Предвижда се текст към наредбата, чрез който се уведомяват родителите за невъзможността да ползват критерия за деца със специални образователни потребности (СОП) при първоначално кандидатстване за прием в детска градина. Изискванията на Закон за предучилищното и училищното образование за обследването на тези деца е те да са постъпили в детска градина и след това се определят от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие като деца със СОП.



- Конкретизира се процентът на степента на увреждане (30% и над 30%), съгласно Наредбата за медицинската експертиза, за децата, ползващи социалния критерий с експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК.



- Задължителният характер за предучилищно образование на 4-годишните деца изисква осигуряване на повече места за тях. Това е причината да се предвиждат повече възможности за класиране в по-голяма/ по-малка възрастова група, както и сформиране на разновъзрастови (смесени) групи, т.е. децата от втора възрастова група може да се класират и в първа възрастова група, и в трета възрастова група. Това се отнася съответно и за децата от по-горните групи - трета и четвърта.



- Необходими са уточнения за различните случаи на класиране за местата на общо основание и по социални критерии.



- Въвеждат се допълнения, уточняващи уведомяването на заинтересованите лица за резултатите от класиранията.



- Прецизират се условията за отписване на децата от детските ясли и детските градини с цел освобождаване на места, в случаите, когато родителите без уважителни причини не осигуряват посещението на децата. Децата от групите за задължително предучилищно образование ( от втора, трета и четвърта възрастови групи) се отписват без заявление от родителите, когато не са посещавали детската градина по неуважителни причини (причини, които не са удостоверени с документ от компетентен орган) за период, по-дълъг от два месеца. За яслените групи срокът е 30 работни дни.