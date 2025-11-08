ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Нови правила за прием в детските заведения и първи клас в Пловдив
Автор: Данислава Вълкова 13:08Коментари (0)514
© Plovdiv24.bg
Нова промяна подготвя община Пловдив по отношение на правилата за прием в детските ясли и градините, както и за първокласници, информира Plovdiv24.bg.  Промените за залегнали в Наредбите за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини и учениците в първи клас в училищата на територията на община Пловдив.

Документите са поместени на сайта на община Пловдив за мнения и предложения на граждани и заинтересовани лица в рамките на 1 месец, след което ще бъдат гласувани на сесия на общинския съвет. Предложенията могат да се изпращат е-mаil адрес: education@plovdiv.bg или в деловодството на Община Пловдив, пл."Стефан Стамболов" № 1. След приемането им ще бъде направена необходимата промяна в изготвения софтуерен продукт за осъществяване на централизиран електронен прием. 

Според текстовете на документите промените са свързани конкретно със следното:

За първи клас - Братът/сестрата на първокласника не трябва да са навършили 12-годишната възраст към началото на календарната година, през която детето кандидатства за прием, а не както досега "към началото на учебната година, т. е. 15 септември".

Що се отнася до приема в детските заведения на територията на град Пловдив основните причини за необходимостта от промени са свързани с влизането в сила на задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца и те са следните:

- Към децата, които се приемат без участие в електронно класиране, по административен път, се добавят децата, настанени по реда на Закона за закрила на детето в семейства на роднини и близки, както и децата в риск със заповед за незабавна защита по Закона за защита от домашно насилие. 

- Заложените в наредбата подготвителни групи, съгласно новите разпоредби, са групи за предучилищно образование. Това води до редица корекции в използваните наименования. При преминаване към първото класиране за нова учебна година се извършва анулиране на подадените стари заявления за децата от 3- до 7-годишна възраст

- Установени са случаи на родители, които подават заявления за своите деца с други номера, различни от единните граждански номера (ЕГН), въпреки, че децата имат ЕГН. Това довежда до дублиране на децата. Предвидените в системата други номера са за деца с чуждо гражданство, които нямат ЕГН. Заложен е нов член към наредбата, чрез който се изисква задължителното кандидатстване с ЕГН за децата с българско гражданство.

- Предвижда се текст към наредбата, чрез който се уведомяват родителите за невъзможността да ползват критерия за деца със специални образователни потребности (СОП) при първоначално кандидатстване за прием в детска градина. Изискванията на Закон за предучилищното и училищното образование за обследването на тези деца е те да са постъпили в детска градина и след това се определят от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие като деца със СОП. 

- Конкретизира се процентът на степента на увреждане (30% и над 30%), съгласно Наредбата за медицинската експертиза, за децата, ползващи социалния критерий с експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК.

- Задължителният характер за предучилищно образование на 4-годишните деца изисква осигуряване на повече места за тях. Това е причината да се предвиждат повече възможности за класиране в по-голяма/ по-малка възрастова група, както и сформиране на разновъзрастови (смесени) групи, т.е. децата от втора възрастова група може да се класират и в първа възрастова група, и в трета възрастова група. Това се отнася съответно и за децата от по-горните групи - трета и четвърта.

- Необходими са уточнения за различните случаи на класиране за местата на общо основание и по социални критерии. 

- Въвеждат се допълнения, уточняващи уведомяването на заинтересованите лица за резултатите от класиранията. 

- Прецизират се условията за отписване на децата от детските ясли и детските градини с цел освобождаване на места, в случаите, когато родителите без уважителни причини не осигуряват посещението на децата. Децата от групите за задължително предучилищно образование ( от втора, трета и четвърта възрастови групи) се отписват без заявление от родителите, когато не са посещавали детската градина по неуважителни причини (причини, които не са удостоверени с документ от компетентен орган) за период, по-дълъг от два месеца. За яслените групи срокът е 30 работни дни.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Общински съветници към кмета на Пловдив: 99 млн. лв. и все същата...
11:01 / 08.11.2025
Най-търсени са 4 квартала в Пловдив, повечето сделки стават с кре...
08:50 / 08.11.2025
Само един кандидат за мащабен и единствен по рода си проект на 18...
08:15 / 08.11.2025
Частна фирма получава няколко хиляди за малък терен, част от голя...
07:57 / 08.11.2025
Важен ремонт засяга част от родителите на Пловдив
07:45 / 08.11.2025
1,3 млн лева отгоре за Хуманитарната, пуснаха нова обществена пор...
07:40 / 08.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
15:07 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
12:00 / 06.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Световна черна хроника
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: