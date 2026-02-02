ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Пловдив посочи телефон за сигнали при паднали дървета и опасен сняг
Служителите на общинските предприятия почистиха снега от основните пътни артерии и третираха с противообледенителни смеси пътните платна на главните булеварди, мостове, надлези, кръстовища.
С приоритет се обработваха улиците, по които се движи масовият градски транспорт, маршрутите към болнични и здравни заведения, както и ключови връзки между отделните райони на града. След осигуряване на проходимостта на основната пътна мрежа, екипите преминаха към вътрешнокварталните улици, като се извършват допълнителни обработки за предотвратяване на заледявания.
Днес продължава почистването и обезопасяването на пешеходните пространства с третиране със смеси срещу заледяване на автобусни спирки, подлези, надлези, паркове, тротоари, площади. Особено внимание се отделя на зоните около детски, социални и здравни заведения.
Екипите на ОП "Градини и паркове“ са в постоянна готовност да реагират при постъпили сигнали за паднали, счупени или опасно надвиснали клони и дървета, причинени от натрупването на сняг и обледеняване.
Гражданите да бъдат внимателни, тъй като има опасност мокрият и тежък сняг да се свлича от покривите на сградите.
Общинската администрация припомня на собствениците, че имат ангажимент да почистят прилежащите към техните имоти и търговски обекти тротоари и входове, съгласно действащите нормативни разпоредби.
Гражданите могат да подават сигнали за непочистени или заледени участъци, проблеми с пътната инфраструктура, както и за паднали клони и дървета на телефон 032/656 785.
