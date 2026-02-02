ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Община Пловдив посочи телефон за сигнали при паднали дървета и опасен сняг
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:21Коментари (1)659
©
виж галерията
Повече от 15 часа екипи на ОП "Чистота“ и ОП "Градини и паркове“ продължават да извършват дейности по зимното поддържане на пътната инфраструктура и пешеходните зони на територията на Пловдив. На терен снощи работиха около 100 специализирани машини. 

Служителите на общинските предприятия почистиха снега от основните пътни артерии и третираха с противообледенителни смеси пътните платна на главните булеварди, мостове, надлези, кръстовища.

С приоритет се обработваха улиците, по които се движи масовият градски транспорт, маршрутите към болнични и здравни заведения, както и ключови връзки между отделните райони на града. След осигуряване на проходимостта на основната пътна мрежа, екипите преминаха към вътрешнокварталните улици, като се извършват допълнителни обработки за предотвратяване на заледявания.

Днес продължава почистването и обезопасяването на пешеходните пространства с третиране със смеси срещу заледяване на автобусни спирки, подлези, надлези, паркове, тротоари, площади. Особено внимание се отделя на зоните около детски, социални и здравни заведения.

Екипите на ОП "Градини и паркове“ са в постоянна готовност да реагират при постъпили сигнали за паднали, счупени или опасно надвиснали клони и дървета, причинени от натрупването на сняг и обледеняване.

Гражданите да бъдат внимателни, тъй като има опасност мокрият и тежък сняг да се свлича от покривите на сградите.

Общинската администрация припомня на собствениците, че имат ангажимент да почистят прилежащите към техните имоти и търговски обекти тротоари и входове, съгласно действащите нормативни разпоредби.

Гражданите могат да подават сигнали за непочистени или заледени участъци, проблеми с пътната инфраструктура, както и за паднали клони и дървета на телефон 032/656 785.



Още по темата: общо новини по темата: 383
02.02.2026 »
02.02.2026 »
02.02.2026 »
02.02.2026 »
02.02.2026 »
02.02.2026 »
предишна страница [ 1/64 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Не знам каква е тази показност на техника от преди 40 години. Прилича ми на някакъв земеделски събор. Дошли с тракторите да се позабавляват в снега.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанка влезе в книгата на рекордите на Гинес
09:40 / 02.02.2026
Огромно дърво се стовари върху кола в Кючука
09:25 / 02.02.2026
Собственикът на ресторанта, в който влезе джип, обясни какво точн...
08:38 / 02.02.2026
Цената на краставиците в Пловдив достигна тази на месото
08:28 / 02.02.2026
"Чистота": Всички булеварди в Пловдив са почистени
08:08 / 02.02.2026
Регионален природонаучен музей – Пловдив представя нов проект
07:30 / 02.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
14:20 / 31.01.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Масови протести срещу цените на горивата
Парламентарни избори 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: