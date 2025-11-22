ЗАРЕЖДАНЕ...
|Община Пловдив получи приз
Наградата бе връчена от Денислав Давидков, представител на Електрохолд България ЕООД.
"От името на кмета на Община Пловдив Костадин Димитров и от мое име благодаря за доверието и признанието. Приемам тази награда като оценка за усилията на ръководството и екипа на Община Пловдив, които стоят зад напредъка ни в областта на енергийната ефективност“, посочи заместник-кметът след получаването на приза.
Той допълни, че Пловдив се развива динамично, а предизвикателствата, свързани с климата, енергията и устойчивостта, стават все по-сериозни.
"Затова още по-важно е, че успяхме да превърнем енергийната ефективност не просто в административен приоритет, а в реална, видима политика – чрез модернизиране на сградния фонд, намаляване на енергийните загуби, внедряване на нови технологии и стимулиране на устойчиви решения“, подчерта инж. Хакъ Сакъбов.
По думите му благодарение на общата воля и сътрудничеството между институциите Пловдив е по-близо до целта си да бъде модерен, устойчив и енергийно отговорен европейски град.
На събитието присъстваха Симеон Сакскобурготски, министър-председател на България /2001-2005 г. /, изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) Ивайло Алексиев, заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова, която получи сертификат за изключителен принос при управление и контрол на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост за обновяване на многофамилни жилищни сгради.
Камарата на енергийните одитори с председател Валентина Узунова всяка година номинира и награждава общественици, представители на местното и държавно управление, бизнеса и професионалните среди.
