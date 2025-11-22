ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Община Пловдив получи приз
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:45Коментари (0)226
©
Община Пловдив бе отличена за съществен принос в енергийната ефективност. Призът получи заместник-кметът по строителство, инвестиции, общинска собственост и икономика инж. Хакъ Сакъбов на официална церемония в хотел "Балкан Палас“ – София по случай 20 години от учредяване на Камарата на енергийните одитори и 20 години от действието на Закона за енергийната ефективност.

Наградата бе връчена от Денислав Давидков, представител на Електрохолд България ЕООД.

"От името на кмета на Община Пловдив Костадин Димитров и от мое име благодаря за доверието и признанието. Приемам тази награда като оценка за усилията на ръководството и екипа на Община Пловдив, които стоят зад напредъка ни в областта на енергийната ефективност“, посочи заместник-кметът след получаването на приза.

Той допълни, че Пловдив се развива динамично, а предизвикателствата, свързани с климата, енергията и устойчивостта, стават все по-сериозни.

"Затова още по-важно е, че успяхме да превърнем енергийната ефективност не просто в административен приоритет, а в реална, видима политика – чрез модернизиране на сградния фонд, намаляване на енергийните загуби, внедряване на нови технологии и стимулиране на устойчиви решения“, подчерта инж. Хакъ Сакъбов.

По думите му благодарение на общата воля и сътрудничеството между институциите Пловдив е по-близо до целта си да бъде модерен, устойчив и енергийно отговорен европейски град.

На събитието присъстваха Симеон Сакскобурготски, министър-председател на  България /2001-2005 г. /, изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) Ивайло Алексиев, заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова, която получи сертификат за изключителен принос при управление и контрол на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост за обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Камарата на енергийните одитори с председател Валентина Узунова всяка година номинира и награждава общественици, представители на местното и държавно управление, бизнеса и професионалните среди.


Още по темата: общо новини по темата: 315
21.11.2025 »
13.11.2025 »
13.11.2025 »
11.11.2025 »
26.10.2025 »
14.10.2025 »
предишна страница [ 1/53 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят с...
16:09 / 22.11.2025
Вижте какво поискаха в Пловдив за фишовете за нарушения на шофьор...
13:38 / 22.11.2025
Депутат от Пловдив: Увеличават администрацията, в същото времето ...
10:21 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося ...
10:11 / 22.11.2025
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентил...
09:03 / 22.11.2025
Пловдив с още една инициатива
07:00 / 22.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
17:38 / 21.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
09:03 / 22.11.2025
Пловдивска компания, която е на пазара от 30 години, е пред фалит
Пловдивска компания, която е на пазара от 30 години, е пред фалит
21:01 / 21.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Санирането на сградите
Дефиле на младото вино 2025 г.
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: