Община Пловдив подписва меморандум за стратегическо партньорство

© На 10 декември от 11,00 часа ще се състои официална церемония по подписване на меморандум за стратегическо партньорство между Община Пловдив и ДП "Български спортен тотализатор“ (БСТ). Това е първа стъпка към дългосрочно сътрудничество, което ще обедини усилията на местната власт и "Спорт Тото“ в подкрепа на българския спорт и активния начин на живот.



Община Пловдив е сред водещите градове в България с дългогодишни спортни и културни традиции, модерна инфраструктура и богат календар от спортни прояви и фестивали. В тази динамична среда позиционирането на БСТ като естествен партньор на общината засилва общественото възприятие за мисията "За българския спорт“ и разширява възможностите за подкрепа на местните общности.



В рамките на меморандума се предвижда:



• съвместна работа по ключови спортни събития от календара на Община Пловдив;



• фокус върху подкрепа за млади таланти и местни спортни клубове;



• създаване на устойчива рамка за бъдещи инициативи – турнири, фестивали, кампании за активен начин на живот и други събития;



• възможност партньорството да се надгражда ежегодно според стратегическите приоритети на БСТ и общината.



Първото съвместно събитие в рамките на това партньорство е церемонията "Спортист на годината на гр. Пловдив“ на 17.12.2025 г., за която ДП "Български спортен тотализатор“ ще осигури награден фонд.