Община Пловдив подписва меморандум за стратегическо партньорство
Община Пловдив е сред водещите градове в България с дългогодишни спортни и културни традиции, модерна инфраструктура и богат календар от спортни прояви и фестивали. В тази динамична среда позиционирането на БСТ като естествен партньор на общината засилва общественото възприятие за мисията "За българския спорт“ и разширява възможностите за подкрепа на местните общности.
В рамките на меморандума се предвижда:
• съвместна работа по ключови спортни събития от календара на Община Пловдив;
• фокус върху подкрепа за млади таланти и местни спортни клубове;
• създаване на устойчива рамка за бъдещи инициативи – турнири, фестивали, кампании за активен начин на живот и други събития;
• възможност партньорството да се надгражда ежегодно според стратегическите приоритети на БСТ и общината.
Първото съвместно събитие в рамките на това партньорство е церемонията "Спортист на годината на гр. Пловдив“ на 17.12.2025 г., за която ДП "Български спортен тотализатор“ ще осигури награден фонд.
