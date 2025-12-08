ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Община Пловдив подписва меморандум за стратегическо партньорство
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:45Коментари (0)124
©
На 10 декември от 11,00 часа ще се състои официална церемония по подписване на меморандум за стратегическо партньорство между Община Пловдив и ДП "Български спортен тотализатор“ (БСТ). Това е първа стъпка към дългосрочно сътрудничество, което ще обедини усилията на местната власт и "Спорт Тото“ в подкрепа на българския спорт и активния начин на живот.

Община Пловдив е сред водещите градове в България с дългогодишни спортни и културни традиции, модерна инфраструктура и богат календар от спортни прояви и фестивали. В тази динамична среда позиционирането на БСТ като естествен партньор на общината засилва общественото възприятие за мисията "За българския спорт“ и разширява възможностите за подкрепа на местните общности.

В рамките на меморандума се предвижда:

• съвместна работа по ключови спортни събития от календара на Община Пловдив;

• фокус върху подкрепа за млади таланти и местни спортни клубове;

• създаване на устойчива рамка за бъдещи инициативи – турнири, фестивали, кампании за активен начин на живот и други събития;

• възможност партньорството да се надгражда ежегодно според стратегическите приоритети на БСТ и общината.

Първото съвместно събитие в рамките на това партньорство е церемонията "Спортист на годината на гр. Пловдив“ на 17.12.2025 г., за която ДП "Български спортен тотализатор“ ще осигури награден фонд.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивските читалища към министър Бачев: С дълбоко безпокойство ...
15:50 / 08.12.2025
Гишетата за издаване на карти за градския транспорт няма да работ...
15:21 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като с...
16:09 / 08.12.2025
Обитател на блок в Пловдив е арестуван, хвърлял от терасата твърд...
12:19 / 08.12.2025
Токов удар в помпена станция остави без вода високите етажи
13:24 / 08.12.2025
Строителите обещали да приключат ремонта на Хуманитарната до 1 фе...
13:29 / 08.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Протести срещу Бюджет 2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Санирането на сградите
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: