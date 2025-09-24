ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Община Пловдив готви обществена поръчка за градските автобусни линии
Автор: Диана Бикова 12:36Коментари (0)617
©
Община Пловдив подготвя обществена поръчка за линиите от масовия градски транспорт. Това стана ясно от думите на кмета Костадин Димитров в отговор на въпрос на Plovdiv24.bg относно неработещата все още система за електронно таксуване.

Не е ясно на какъв етап е подготовката на документацията, но се предполага, че е на финалната права, тъй като за тази обществена поръчка се говори още от миналото лято.

След като приключи въпросната обществена поръчка за градските линии, всички автобуси ще бъдат напълно оборудвани с необходимите устройства и електронното таксуване ще функционира в пълния си капацитет, уверява днес Димитров.

Припомняме, че линиите в градския транспорт в Пловдив се обслужват с договори за временно възлагане за срок от 1 година след разрешение от областния управител проф. Христина Янчева. Общината първо разтрогна договора от 2016 година. След това прекрати и договора от 2018 г., а накрая разтури и договора от 2021 г. Всички тези споразумения с превозвачите бяха за срок от 10 години всеки.



Още по темата: общо новини по темата: 1165
21.08.2025 »
13.08.2025 »
09.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
23.07.2025 »
предишна страница [ 1/195 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Арестуваха 69 души в Пловдив
12:39 / 24.09.2025
Сериозно китайско присъствие на техническия панаир в Пловдив
12:17 / 24.09.2025
Рекордно възрастен шофьор блъсна с мерцедеса си млада жена на пеш...
11:42 / 24.09.2025
Кметът: Все едно излязох на магистрала
11:07 / 24.09.2025
За втора година - три дни грандиозен празник в "Кючука"
10:23 / 24.09.2025
След гротеската с пешеходната пътека в "Южен", днес тя вече е по ...
10:15 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Тежко криминално престъпление край Смолян
ВК Марица, сезон 2025/2026
Национален отбор на България по волейбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: