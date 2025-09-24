© Община Пловдив подготвя обществена поръчка за линиите от масовия градски транспорт. Това стана ясно от думите на кмета Костадин Димитров в отговор на въпрос на Plovdiv24.bg относно неработещата все още система за електронно таксуване.



Не е ясно на какъв етап е подготовката на документацията, но се предполага, че е на финалната права, тъй като за тази обществена поръчка се говори още от миналото лято.



След като приключи въпросната обществена поръчка за градските линии, всички автобуси ще бъдат напълно оборудвани с необходимите устройства и електронното таксуване ще функционира в пълния си капацитет, уверява днес Димитров.



Припомняме, че линиите в градския транспорт в Пловдив се обслужват с договори за временно възлагане за срок от 1 година след разрешение от областния управител проф. Христина Янчева. Общината първо разтрогна договора от 2016 година. След това прекрати и договора от 2018 г., а накрая разтури и договора от 2021 г. Всички тези споразумения с превозвачите бяха за срок от 10 години всеки.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.