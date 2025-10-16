ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обрат с инцидента в Пловдив от тази сутрин, друг е виновникът
Най-напред от пресцентъра на ОД МВР в града под тепетата казаха, че виновен е шофьорът на таксито. Сега от институцията се коригираха и съобщиха следното:
"Възстановено е движението по ул. "Скопие", след като приключи огледът на мястото на катастрофата от тази сутрин. Изяснено е, че всъщност автобусът бил навлязъл частично в насрещната лента и ударил таксиметровия автомобил, чийто водач няма сериозни наранявания. Алкохолните проби на двамата шофьори са отрицателни, произшествието е отработено по административен ред".
