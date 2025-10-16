© Plovdiv24.bg МВР Пловдив публикува коренно различна информация от първоначално съобщената от тях относно катастрофата на улица "Скопие" в Пловдив от тази сутрин.



Най-напред от пресцентъра на ОД МВР в града под тепетата казаха, че виновен е шофьорът на таксито. Сега от институцията се коригираха и съобщиха следното:



"Възстановено е движението по ул. "Скопие", след като приключи огледът на мястото на катастрофата от тази сутрин. Изяснено е, че всъщност автобусът бил навлязъл частично в насрещната лента и ударил таксиметровия автомобил, чийто водач няма сериозни наранявания. Алкохолните проби на двамата шофьори са отрицателни, произшествието е отработено по административен ред".



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.