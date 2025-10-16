ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВР Пловдив: Шофьорът на таксито е причинил катастрофата тази сутрин
Водачът на колата е транспотиран в болница за оказване на спешна помощ, взета му е кръвна проба за химически анализ. Другият шофьор е тестван с дрегер, резултатът е отрицателен.
Очакват се резултатите от медицинските прегледи, а до тогава местопроизшествието е запазени и движението в участъка се регулира от полицейски служители, скъобщиха от МВР Пловдив.
преди 1 ч. и 17 мин.
