© Plovdiv24.bg Затруднено е движението на ул. "Скопие" заради катастрофа, възникнала около 6.30 ч. днес. По първоначални данни таксиметров автомобил навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в автобус.



Водачът на колата е транспотиран в болница за оказване на спешна помощ, взета му е кръвна проба за химически анализ. Другият шофьор е тестван с дрегер, резултатът е отрицателен.



Очакват се резултатите от медицинските прегледи, а до тогава местопроизшествието е запазени и движението в участъка се регулира от полицейски служители, скъобщиха от МВР Пловдив.



