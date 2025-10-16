ИЗПРАТИ НОВИНА
МВР Пловдив: Шофьорът на таксито е причинил катастрофата тази сутрин
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:16
© Plovdiv24.bg
Затруднено е движението на ул. "Скопие" заради катастрофа, възникнала около 6.30 ч. днес. По първоначални данни таксиметров автомобил навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в автобус.

Водачът на колата е транспотиран в болница за оказване на спешна помощ, взета му е кръвна проба за химически анализ. Другият шофьор е тестван с дрегер, резултатът е отрицателен.

Очакват се резултатите от медицинските прегледи, а до тогава местопроизшествието е запазени и движението в участъка се регулира от полицейски служители, скъобщиха от МВР Пловдив.








пак ли Шишо бакшишо.Изтрепаха се тез ненормалници.
Още новини от Новини от Пловдив:
Доц. д-р Елеан Зънзов е Лекар на 2025-а в Пловдив
08:41 / 16.10.2025
Тежка катастрофа между автобус и такси в Пловдив
08:15 / 16.10.2025
"Медикус, Денто, Галения": Форум за иновации в здравеопазването
07:00 / 16.10.2025
Радио "Книгоманче" за приказки в You Tube тръгва от Пловдив
23:00 / 15.10.2025
Темелков: Това е първият сериозен инфраструктурен проект в Пловди...
21:36 / 15.10.2025
Шофьор от градския транспорт на Пловдив към пътник: Нали си знаеш...
20:38 / 15.10.2025

