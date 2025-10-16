© Тежка катастрофа тази сутрин в Пловдив. Затворена е част от улица "Скопие“ в район "Южен“. Инцидентът е станал около 6:30 часа след страничен сблъсък между автобус, превозващ работници, и таксиметров автомобил. Ударът е бил изключително силен, като са се отворили еърбеците на колата.



Шофьорът на таксито, мъж на около 40 години, е откаран в болница с множество наранявания. Пътниците от автобуса не са пострадали. Водачът на рейса се е оплакал от болка в крака, но е останал на място.



Заради инцидента част от натоварената в сутрешните часове улица е временно затворена. Това създава сериозни затруднения за учениците и хората, пътуващи към работа, тъй като движението се отклонява по обходни маршрути.



