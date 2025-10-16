ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежка катастрофа между автобус и такси в Пловдив
Шофьорът на таксито, мъж на около 40 години, е откаран в болница с множество наранявания. Пътниците от автобуса не са пострадали. Водачът на рейса се е оплакал от болка в крака, но е останал на място.
Заради инцидента част от натоварената в сутрешните часове улица е временно затворена. Това създава сериозни затруднения за учениците и хората, пътуващи към работа, тъй като движението се отклонява по обходни маршрути.
