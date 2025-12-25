ЗАРЕЖДАНЕ...
|Областният управител на Пловдив с поздрав за Коледа и Нова година
"Уважаеми жители на Пловдив и Пловдивска област,
В светлите дни на Рождество Христово и в навечерието на Новата 2026 година приемете моите най-сърдечни пожелания за здраве, мир и благоденствие.
Рождество ни напомня за силата на добротата, за смисъла на търпението и за светлината, която всеки от нас носи в душата си. Нека я пазим жива – чрез човечност, съпричастност и уважение един към друг. Нека съхраним любовта и разбирателството в семействата си, защото именно те ни дават опора и ни помагат да посрещаме по-уверено и по-леко предизвикателствата.
Пожелавам 2026 година да ни донесе повече надежда, мъдри решения и споделени успехи.
Нека бъдем по-добри, по-търпеливи и по-обединени в името на общото ни бъдеще.
Светли празници и честита Нова година!"
