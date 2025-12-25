Областният управител на Пловдив с поздрав за Коледа и Нова година

© Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева с поздрав към жителите на Пловдив и областта за Коледа и Нова година:







"Уважаеми жители на Пловдив и Пловдивска област,



В светлите дни на Рождество Христово и в навечерието на Новата 2026 година приемете моите най-сърдечни пожелания за здраве, мир и благоденствие.



Рождество ни напомня за силата на добротата, за смисъла на търпението и за светлината, която всеки от нас носи в душата си. Нека я пазим жива – чрез човечност, съпричастност и уважение един към друг. Нека съхраним любовта и разбирателството в семействата си, защото именно те ни дават опора и ни помагат да посрещаме по-уверено и по-леко предизвикателствата.



Пожелавам 2026 година да ни донесе повече надежда, мъдри решения и споделени успехи.



Нека бъдем по-добри, по-търпеливи и по-обединени в името на общото ни бъдеще.



Светли празници и честита Нова година!"