Обезпокоителен брой превишения на нормите за чистота на въздуха в Пловдив

© Plovdiv24.bg Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) проведоха обучение със студенти от Аграрния университет с ръководител доц. Билева, посветено на състоянието на атмосферния въздух – най-наболелия и все още нерешен екологичен проблем за община Пловдив, въпреки декларираните ангажименти на местната власт.



Особено тревожни са предварителните данни за 2025 г. от двете автоматични измервателни станции в Пловдив – АИС "Каменица“ и АИС "Тракия“. Анализът показва над 60 дни с превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици, което е значително повече спрямо предходни години. Най-голям брой превишения са отчетени през зимните месеци, когато замърсяването на въздуха традиционно достига критични стойности.



През изминалата година са регистрирани и завишени концентрации на бензо(а)пирен – опасен канцероген, свързан основно с емисиите от транспортния сектор. Това допълнително подчертава необходимостта от реално прилагане на мерките, заложени в Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на община Пловдив и Плана за действие към нея.



Експертите акцентираха и върху други съществени фактори за замърсяването – лошото състояние на пътната инфраструктура, недостатъчния контрол върху строителните дейности и нуждата от по-строги и целенасочени мерки през зимния период, съобразени с действителните източници на емисии.



От РИОСВ – Пловдив подчертаха, че при необходимост следва да се предприемат допълнителни ограничителни действия, за да се защити здравето на гражданите и да се гарантират по-добри условия за живот.



Окончателната оценка за качеството на атмосферния въздух за 2025 г. ще бъде изготвена през месец април, съгласно изискванията на екологичното законодателство, като резултатите ще бъдат оповестени публично.



По време на обучението бяха представени механизмите за мониторинг на качеството на въздуха и контролната дейност върху основните източници на замърсяване. Студентите се запознаха в детайли с ключовите замърсители – фини прахови частици (ФПЧ₁₀), азотен диоксид и полициклични ароматни въглеводороди, включително бензо(а)пирен, както и с тяхното сериозно въздействие върху човешкото здраве.