Новият асфалт на "Александър Стамболийски" пропадна

© Фейсбук Точно преди месец, на 9 септември, движението по "Александър Стамболийски" бе пуснато след полагане на временна настилка по цялото трасе. Тогава районният кмет Атанас Кунчев подчерта, че булевардът е отворен компромисно, тъй като ремонтът все още не е завършен. Само, че в момента булевардът е в плачевно състояние, осеян е с дупки и на места новият асфалт вече е пропаднал, научи Plovdiv24.bg. Пловдивчанин използва социалната мрежа, за да зададе въпрос към кмета:



"Кмете ще има ли арестуван за това нещо? Трябва ли някоя кола да се обърне, да се случи нещо, за да търсим виновни?



В края на септември кметът Костадин Димитров мина по булеварда и сподели впечатленията си така: "Минах по бул. "Александър Стамболийски“ и излизайки на бул. "Кукленско шосе" – все едно че излязох на магистрала. Ремонтът тече, но има недоволство у гражданите."