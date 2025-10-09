ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Новият асфалт на "Александър Стамболийски" пропадна
Автор: Георги Кирилов 20:23Коментари (0)678
© Фейсбук
Точно преди месец, на 9 септември, движението по "Александър Стамболийски" бе пуснато след полагане на временна настилка по цялото трасе. Тогава районният кмет Атанас Кунчев подчерта, че булевардът е отворен компромисно, тъй като ремонтът  все още не е завършен. Само, че в момента булевардът е в плачевно състояние, осеян е с дупки и на места новият асфалт вече е пропаднал, научи Plovdiv24.bg. Пловдивчанин използва социалната мрежа, за да зададе въпрос към кмета: 

"Кмете ще има ли арестуван за това нещо? Трябва ли някоя кола да се обърне, да се случи нещо, за да търсим виновни?

В края на септември кметът Костадин Димитров мина  по булеварда и сподели впечатленията си  така: "Минах по бул. "Александър Стамболийски“ и излизайки на бул. "Кукленско шосе" – все едно че излязох на магистрала. Ремонтът тече, но има недоволство у гражданите."


Още по темата: общо новини по темата: 239
09.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
30.09.2025 »
29.09.2025 »
25.09.2025 »
предишна страница [ 1/40 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Министър идва в Пловдив, за да прави смях. "Жена" му го поставя в...
16:57 / 09.10.2025
Петролен бос купи резиденцията на Сакскобургготски в Пловдивско з...
16:45 / 09.10.2025
В Пловдив и още два града е най-топло
15:47 / 09.10.2025
Пуснаха на свобода трима, отглеждали марихуана, единият се оказа ...
16:39 / 09.10.2025
Недоволни родители и учители написаха писмо до кмета на Пловдив
14:35 / 09.10.2025
Иван, обвинен за смъртта на съсед, лично се обадил на 112
16:29 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
09:41 / 07.10.2025
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
12:54 / 07.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
Реформи в БДЖ
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: