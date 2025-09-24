ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът: Все едно излязох на магистрала
Автор: Диана Бикова 11:07Коментари (7)2478
©
Нарочна среща с изпълнителите и възложителите на Южния обходен колектор, който къса нервите на половината район "Южен" вече трета година, организира кметът Костадин Димитров. Оперативката ще се проведе в четвъртък в присъствието на медии, за има по-голяма публичност, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Кметът отново призова да се разграничават отговорностите, тъй като ремонтът по бул. "Александър Стамболийски" е по проект с възложител ВиК. 

"Ние съдействаме за ремонта – купуваме допълнително тротоарни плочки. Там, където имаме възможност, помагаме, но единствената роля на общината е да дава възможност за отваряне или затваряне на даден участък. Нека те утре да си поемат своята отговорност пред вас, пред обществото да кажат какви ще бъдат линейните графици и за това какво ще бъде свършено" - обясни Димитров.

Кметът е разговарял с управителя на ВиК Юлиан Ковачев снощи, след като научил  за ръчно нарисуваната пешеходна пътека, което шокира районния кмет на "Южен". По време на разговора Димитров настоял да се прояви адекватност. Целта на срещата с изпълнителите и възложителите е те да поемат ясно отговорност и линеен график за текущия ремонт и изграждането на Южния обходен колектор

"Аз вчера отново минах по бул. "Александър Стамболийски“ и излизайки на бул. "Кукленско шосе" – все едно че излязох на магистрала. Ремонтът тече, но има недоволство у гражданите. Това, което вчера се случи - не може да имаме такова изграждане на пешеходна пътека. Мисля, че колегите от ВиК са отреагирали и са поправили грешката си" - коментира Димитров. 

Както единствен Plovdiv24.bg съобщи, гротескната пешеходната пътека е премахната и днес вече е по стандарт.

Очаква се утре да има повече яснота кога, къде и какво се случва по бул. "Александър Стамболийски" и по Южния обходен колектор.



Още по темата:
24.09.2025 След гротеската с пешеходната пътека в "Южен", днес тя вече е по стандарт
23.09.2025 Ръчно нарисувана пешеходна пътека изненада пловдивчани
21.09.2025 Готово е кръстовището на бул."Пещерско шосе" с ул."Царевец"
21.09.2025 Бул. "Александър Стамболийски" е отворен за коли, но не и за хора
19.09.2025 Жители на "Южен": Страшно е. Най-спокойното място стана бардак
19.09.2025 Пускат движението по кръстовището на "Пещерско шосе" с "Царевец"
Кмете кмете.... Мини по Пещерско шосе да те видя как ще излезнеш от капана който сте сътворили ... Некаърници
+1
 
 
Браво. Нй-добрият кмет! Само където от него нищо не зависело!?!?!
+2
 
 
За народен съд сте всичките боклуци! 3-4 години върви ремонт, който в нормална държава за не повече от година ще е свършен и забравен! Протакате го във времето, на гърба на хората, за да има откъде да крадете още и още, помиари!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

