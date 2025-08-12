ИЗПРАТИ НОВИНА
Нови сигнали от собственици на животновъдни обекти за заразени стада в Пловдивско
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:37
Продължават усилията на ветеринарните власти за овладяване разпространението на шарката по овцете и козите на територията на Пловдивска област. В рамките на седмицата са констатирани само две нови огнища, но вземането на проби продължава, защото всеки ден постъпват нови сигнали от собственици на животновъдни обекти за заразени стада. Това стана ясно на заседание на Областната епизоотична комисия, която се проведе днес под председателството на областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева.

Областният управител съобщи, че през миналата седмица е провела среща с представители на животновъдни организации, които са поставили своите проблеми.

"Един от тях е свързан с изхранването на здравите животни, които сега са под карантина и не излизат на паша. Затова предлагам от името на комисията да изпратим предложение до Министерството на земеделието и горите, за да се потърси  възможност за допълнителна помощ за животновъдите с карантинирани стада“, заяви областният управител. Предложението на проф. Янчева беше прието единодушно от Областната епизоотичната комисия.

В рамките на миналата седмица всички общини са провели епизоотични комисии за привеждане в изпълнение заповедите на БАБХ за удължаване на мерките за ограничаване разпространението на заболяването, съобщи заместник областният управител Нурджан Караджова. По думите ѝ местните власти работят активно за ограничаване на болестта съвместно с ветеринарните служби, браншовите организации и стопаните на животновъдни обекти.

По данни на директора на ОДБХ-Пловдив д-р Чавдар Чавдаров към настоящия момент на територията на областта са регистрирани 104 огнища като в 86 обекта животните вече са депопулирани в съответствие с действащите ветеринарномедицински разпоредби. Всички забрани, въведени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ, остават в сила.

По време на заседанието д-р Чавдаров призова кметовете да напомнят на животновъдите в своите населени места за необходимостта от стриктно спазване на мерките за биосигурност с цел опазване на стопанствата. Той подчерта, че е важно да се ограничи достъпът на външни лица, които не са пряко ангажирани с дейността на животновъдните обекти.

Сред мерките са още осигуряване на дезинфекционна площадка на входа на фермата, използване на предпазни облекла и калцуни от всички посетители, избягване на размяна на персонал, оборудване и транспортни средства между ферми, поддържане на карантинни помещения и наблюдение на новозакупени животни за срок от минимум 21 дни, както и минимизиране на контактите между различни стада.

Д-р Чавдаров обърна внимание и на значението стопаните да извършват редовна проверка на животните в стадото, като при най-малко съмнение за заболяване незабавно да уведомяват официалния ветеринарен лекар, както и да подават сигнали при съмнение за нерегламентирани действия.

Д-р Чавдаров обясни, че за подпомагане на засегнатите стопани, при установяване на шарка в животновъден обект, в срок до една седмица от констатиране на огнището, се изплаща авансово по 200 лв. на животно. Голяма част от стопаните вече са получили авансовата помощ и вече очакват приключване на административните процедури за получаване на пълното обезщетение.

В сила остава и временното ограничение за изкупуване на сурово мляко от животновъдни обекти в област Пловдив. Изключение се допуска само при подадено от фермера писмено заявление до ОДБХ за извършване на официален контрол върху мерките за биосигурност. След положителна оценка, официалният ветеринарен лекар издава становище за разрешение, което фермерът предоставя на млекопреработвателното предприятие или първия купувач.

Заместник-директорът на ОДМВР-Пловдив комисар Пламен Иванов докладва за засилени мерки в изпълнение заповедите на БАБХ и разпорежданията на Областния щаб. Продължава контролът на пазари и тържища за незаконна продажба на животни. Над 5000 са извършените проверки на микробуси, камиони и бусове, с които евентуално могат да се пренасят незаконно животни.

При съмнение за заболяване, нерегламентирано движение на животни или други нередности, гражданите могат да подават сигнали към полицията на тел. 112. Сигнали се приемат денонощно и на телефон 0700 122 99.


Тази ситуация с шарката по овце и кози в Пловдивско е сериозен проблем за фермерите и цялата селскостопанска общност. Радвам се, че властите реагират бързо с проби, обезлюдаване на заразените стада и финансова подкрепа – 200 лв. аванс на животно е добра стъпка, но пълното обезщетение трябва да дойде навреме. Важно е всички собственици да спазват биосигурността и да сигнализират веднага, за да се ограничи разпространението. Подкрепям предложението за допълнителна помощ от Министерството на земеделието – фермерите не трябва да останат сами в тази криза!
