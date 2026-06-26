Бившият заместник-кмет на Община Пловдив Владимир Темелков обяви с пост чрез "откраднатата" общинска страница във Фейсбук (създадена като Invest Plovdiv и по-късно преименувана на Владимир Темелков) намерението си да участва в следващите местни избори. В изявлението си Темелков разкритикува настоящия кмет Костадин Димитров и екипа му, видя Plovdiv24.bg.

Бившият заместник-кмет твърди, че месец след като напуснал Община Пловдив, се занимава със страхотни проекти както в бизнеса, така и в политиката. Припомняме, че след лична покана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Владимир Темелков пое ангажименти на национално ниво в ГЕРБ, свързани с Младежката академия на партията и координационна дейност в страната.

В социалните мрежи Темелков заявява, че попаднал на официално прессъобщение от пиар отдела на Община Пловдив, в което името му се използвало, за да се оправдае близо 3 години некадърност, управленска импотентност и безрезултатност на кмета Костадин Димитров и мениджърския му екип. Тези хора, според бившия общински служител, цял живот били на държавна хранилка и са смукали от данъците на пловдивчани. По думите му, истинските специалисти и добри хора отдавна били напуснали блатото на Община Пловдив.

Повод за реакцията на Темелков е основният ремонт на старческия дом "Св. Василий Велики". На заседанието на Общинския съвет в четвъртък, 25 юни 2026 г., съветниците от групата "Свободен избор" отправиха питане дали има вероятност община Пловдив да загуби средства, отпуснати по Плана за възстановяване и устойчивост за старческия дом и за новата детска градина в "Западен", тъй като има забавяне от 8 месеца. В отговор действащият заместник-кмет инж. Хакъ Сакъбов посочи, че срокът за окончателно отчитане на ремонта е удължен.

Според Темелков, хронологията на събитията след спечелването на проекта е следната: заповедта за възложител е издадена на 2 април 2024 г., а тази по ЗУТ - от 31.03.2025 г. Поръчката за СМР е пусната за задължителен контрол от АОП на 26.08.2024 г. и е обявена в ЦАИС на 04.10.2024 г. Решението за избор на изпълнител е от 28.11.2025 г. След това е избрана фирма за строителен надзор. Последвали жалби, които са преодоляни. На 27.06.2025г. е направена първа копка с много официални гости. Управляващият орган определя срок за завършване на проекта до 30.06.2026 г. На 24.11.2025 г. обаче кметът Костадин Димитров отменя заповедта да управлява проекта за ремонт на старческия дом и на още близо 15 проекта.

По думите на Владимир Темелков, кметът не му разрешил да пусне обществената поръчка за обзавеждане на дома. Твърди, че Димитров "имал нещо друго предвид", също както за новата детска градина в "Южен", която близо година стои без обзавеждане.

Темелков твърди още, че 95% от тези проекти са провалени към днешна дата заради липса на административен капацитет на кмета и екипа му. Изброява сред провалените проекти: новите електробуси, паркът "Кан Крум", продължението на бул. "Санкт Петербург“, новата сграда на училище "Алеко Константинов“, двете нови ясли в районите "Южен" и "Тракия". Заявява, че община Пловдив е загубила парите за основен ремонт на бившия Партиен дом, спортни зали за децата и войлеболистките към Спортното училище и много други проекти, за които лично Темелков се е бори с всички сили.

Загатва, че преди 10 месеца подал оставка, но я оттеглил и заплашва да разкаже и докаже пред пловдивчани защо се е случило. В заключение Владимир Темелков кани Костадин Димитров на публичен дебат по всички въпроси, свързани с град Пловдив. Изразява желание Димитров мигновено да си подаде оставката.