Нова среща за Околовръстното на Пловдив
Срещата се организира по настояване на представители на граждански сдружения и инициативни комитети от Пловдив, Марково и "Коматево".
Гражданските организации ще настояват за организиране на среща с ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура“, на която да бъдат дадени конкретни отговори по няколко ключови въпроса - кога ще бъдат премахнати или преместени опасните мантинели, кога ще започне проектирането на околовръстното шосе и какви са реалните срокове за започване на строителството.
На срещата ще присъстват областният управител Владислав Попов, директорът на полицията в Пловдив старши комисар Васил Костадинов, директорът на Областното пътно управление в Пловдив Петър Петров, кметът на Марково Десислава Терзиева, представители на граждански сдружения. Те настояват за среща с ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура“.
Миналата седмица в областната дирекция на МВР в Пловдив се проведе работна среща между ръководството и граждански сдружения, посветена на проблемите, свързани с Околовръстното шосе и по-конкретно за премахване на мантинелите.
