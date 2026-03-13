Сподели close
В Областната управа на Пловдив днес ще бъде обсъден докладът на Държавна агенция "Пътна безопасност“ за състоянието на Околовръстното шосе в Пловдив. Той е изготвен след гражданските протести след тежка катастрофа с три жертви там в края на миналата година.

Срещата се организира по настояване на представители на граждански сдружения и инициативни комитети от Пловдив, Марково и "Коматево".

Гражданските организации ще настояват за организиране на среща с ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура“, на която да бъдат дадени конкретни отговори по няколко ключови въпроса - кога ще бъдат премахнати или преместени опасните мантинели, кога ще започне проектирането на околовръстното шосе и какви са реалните срокове за започване на строителството.

На срещата ще присъстват областният управител Владислав Попов, директорът на полицията в Пловдив старши комисар Васил Костадинов, директорът на Областното пътно управление в Пловдив Петър Петров, кметът на Марково Десислава Терзиева, представители на граждански сдружения. Те настояват за среща с ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура“.

Миналата седмица в областната дирекция на МВР в Пловдив се проведе работна среща между ръководството и граждански сдружения, посветена на проблемите, свързани с Околовръстното шосе и по-конкретно за премахване на мантинелите.