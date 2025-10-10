ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нова експертиза за катастрофата с "Порше Кайен" в Кючука
Инцидентът е от 14.11.2021 година на кръстовището между улиците "Стефан Стамболов" и "Славееви гори".
Подсъдимият по случая - Деян Христов - е изправен на подсъдимата скамейка за съпричиняването на пътното произшествие, в резултат на което пешеходката Нелина Дочева получава тежка телесна повреда и й е премахнат далакът.
Припомняме, че другият подсъдим за катастрофата е 39-годишният Минко Минков, който е управлявал "Порше Кайен". Той избягал от мястото на катастрофата, но няколко часа по-късно се е явил в 5 РУ - Пловдив, придружен от баща си. Той е тестван за алкохол и наркотици. Установено е наличие на кокаин в кръвта му. Дал е кръвна проба за изследване. Тестът за алкохол е отрицателен.
Минков се движел по улица "Стефан Стамболов" и при наближаването на кръстовището с ул. "Славееви гори“ настигнал движещия се пред него "Нисан“, управляван от Деян Христов и предприел маневра изпреварване. Когато джипът почти се изравнил с нисана, последният предприел маневра ляв завой, препречил пътя на поршето и последвал удар между двете коли.
Вследствие на удара лекият автомобил "Порше“ напуснал пътното платно и блъснал дърво, което паднало върху преминаващи по тротоара трима пешеходци - потърпевшата Дочева и нейните родители. Колата ударила второ дърво, което паднало върху паркиран лек автомобил БМВ, след което се блъснала в улична лампа и се спряла в тревната площ на градински парк.
На предходното дело Христов не се признава за виновен и то протече по общия ред с разпит на свидетели и вещи лица.
Днес съдът назначи да се изготви експертиза и да се даде възможност на вещите лица да я представят преди датата на следващото заседание, което бе насрочено за 17-ти ноември от 11:30 часа.
