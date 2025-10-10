ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Нова експертиза за катастрофата с "Порше Кайен" в Кючука
Автор: Росица Чинова 13:00Коментари (0)692
© Plovdiv24.bg
Районен съд - Пловдив отново даде ход на делото по случая с катастрофата между "Порше" и "Нисан" преди близо 4 години в район "Южен", предаде репортер на Plovdiv24.bg

Инцидентът е от 14.11.2021 година на кръстовището между улиците "Стефан Стамболов" и "Славееви гори". 

Подсъдимият по случая - Деян Христов - е изправен на подсъдимата скамейка за съпричиняването на пътното произшествие, в резултат на което пешеходката Нелина Дочева получава тежка телесна повреда и й е премахнат далакът.

Припомняме, че другият подсъдим за катастрофата е 39-годишният Минко Минков, който е управлявал "Порше Кайен". Той избягал от мястото на катастрофата, но няколко часа по-късно се е явил в 5 РУ - Пловдив, придружен от баща си. Той е тестван за алкохол и наркотици. Установено е наличие на кокаин в кръвта му. Дал е кръвна проба за изследване. Тестът за алкохол е отрицателен.

Минков се движел по улица "Стефан Стамболов" и при наближаването на кръстовището с ул. "Славееви гори“ настигнал движещия се пред него "Нисан“, управляван от Деян Христов и предприел маневра изпреварване. Когато джипът почти се изравнил с нисана, последният предприел маневра ляв завой, препречил пътя на поршето и последвал удар между двете коли. 

Вследствие на удара лекият автомобил "Порше“ напуснал пътното платно и блъснал дърво, което паднало върху преминаващи по тротоара трима пешеходци - потърпевшата Дочева и нейните родители. Колата ударила второ дърво, което паднало върху паркиран лек автомобил БМВ, след което се блъснала в улична лампа и се спряла в тревната площ на градински парк.

На предходното дело Христов не се признава за виновен и то протече по общия ред с разпит на свидетели и вещи лица.

Днес съдът назначи да се изготви експертиза и да се даде възможност на вещите лица да я представят преди датата на следващото заседание, което бе насрочено за 17-ти ноември от 11:30 часа.


Още по темата: общо новини по темата: 12
20.02.2025 Участник в брутална катастрофа в Кючука: Много хора се насочиха към мен със заплахи и ругатни. Стресирах се и напуснах ПТП-то
21.05.2024 Вторият обвиняем за бруталната катастрофа с "Порше Кайен" не се призна за виновен
08.04.2024 Шофьорът-беглец с поршето от Кючука се призна за виновен
14.02.2024 Помните ли тежкия инцидент в Кючука? Оказва се, че има и друг обвиняем освен шофьора на поршето!
15.11.2021 Ето го шофьора на поршето, причинил тежка катастрофа в Пловдив
15.11.2021 Вижте как е станало ужасяващото меле в Кючука
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Два протеста затварят пътища в Пловдивско, избягвайте маршрута
10:27 / 10.10.2025
Шофьор от Пловдив заобиколи магистралата, за да стигне до София
08:46 / 10.10.2025
Важен ден за Дебора в Пловдив
08:23 / 10.10.2025
Новият асфалт на "Александър Стамболийски" пропадна
20:23 / 09.10.2025
Министър идва в Пловдив, за да прави смях. "Жена" му го поставя в...
16:57 / 09.10.2025
Петролен бос купи резиденцията на Сакскобургготски в Пловдивско з...
16:45 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български национален отбор по футбол
Туризъм
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: