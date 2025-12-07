ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьор на "Порше" се призна за виновен, но другият водач - не
Автор: Ивет Калчишкова 21:41
© Plovdiv24.bg
Служебна командировка на подсъдимия Деян Христов отложи процеса по случая с катастрофата в Пловдив между "Порше" и "Нисан" преди близо 4 години в район "Южен", предаде репортер на Plovdiv24.bg

Той е изправен на подсъдимата скамейка за съпричиняване на пътното произшествие, в резултат на което пешеходката Нелина Дочева получи тежка телесна повреда и й е премахнат далакът.

Оказва се, че мъжът бил извън Пловдив и нямало как да присъства в края на работната седмица. Адвокатът на Христов също не се яви в залата, освен тях отсъстваше и съдебният заседател.

На предходното заседание през октомври бе назначена нова експертиза. Вещите лица днес също се не явиха в залата, за да прочетат заключението си.

Процесът бе отложен за началото на 2026 година. 

Припомняме, че Христов не се признава за виновен и делото протича по общия ред с разпит на свидетели и вещи лица. Другият виновник за тежкото ПТП Минко Минков, който е управлявал "Порше Кайен", се призна за виновен и сключи споразумение с прокуратурата. Той получи 6 месечна условно присъда с 3 години изпитателен срок и 10 месеца без право да управлява автомобил.

Минков се движел по улица "Стефан Стамболов" и при наближаването на кръстовището с ул. "Славееви гори“ настигнал движещия се пред него "Нисан“, управляван от Деян Христов и предприел маневра изпреварване. Когато джипът почти се изравнил с нисана, последният предприел маневра ляв завой, препречил пътя на поршето и последвал удар между двете коли. 

Вследствие на удара лекият автомобил "Порше“ напуснал пътното платно и блъснал дърво, което паднало върху преминаващи по тротоара трима пешеходци - потърпевшата Дочева и нейните родители. Колата ударила второ дърво, което паднало върху паркиран лек автомобил БМВ, след което се блъснала в улична лампа и се спряла в тревната площ на градински парк.



Още по темата: общо новини по темата: 13
10.10.2025 Нова експертиза за катастрофата с "Порше Кайен" в Кючука
20.02.2025 Участник в брутална катастрофа в Кючука: Много хора се насочиха към мен със заплахи и ругатни. Стресирах се и напуснах ПТП-то
21.05.2024 Вторият обвиняем за бруталната катастрофа с "Порше Кайен" не се призна за виновен
08.04.2024 Шофьорът-беглец с поршето от Кючука се призна за виновен
14.02.2024 Помните ли тежкия инцидент в Кючука? Оказва се, че има и друг обвиняем освен шофьора на поршето!
15.11.2021 Ето го шофьора на поршето, причинил тежка катастрофа в Пловдив
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






