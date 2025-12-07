© Plovdiv24.bg Служебна командировка на подсъдимия Деян Христов отложи процеса по случая с катастрофата в Пловдив между "Порше" и "Нисан" преди близо 4 години в район "Южен", предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Той е изправен на подсъдимата скамейка за съпричиняване на пътното произшествие, в резултат на което пешеходката Нелина Дочева получи тежка телесна повреда и й е премахнат далакът.



Оказва се, че мъжът бил извън Пловдив и нямало как да присъства в края на работната седмица. Адвокатът на Христов също не се яви в залата, освен тях отсъстваше и съдебният заседател.



На предходното заседание през октомври бе назначена нова експертиза. Вещите лица днес също се не явиха в залата, за да прочетат заключението си.



Процесът бе отложен за началото на 2026 година.



Припомняме, че Христов не се признава за виновен и делото протича по общия ред с разпит на свидетели и вещи лица. Другият виновник за тежкото ПТП Минко Минков, който е управлявал "Порше Кайен", се призна за виновен и сключи споразумение с прокуратурата. Той получи 6 месечна условно присъда с 3 години изпитателен срок и 10 месеца без право да управлява автомобил.



Минков се движел по улица "Стефан Стамболов" и при наближаването на кръстовището с ул. "Славееви гори“ настигнал движещия се пред него "Нисан“, управляван от Деян Христов и предприел маневра изпреварване. Когато джипът почти се изравнил с нисана, последният предприел маневра ляв завой, препречил пътя на поршето и последвал удар между двете коли.



Вследствие на удара лекият автомобил "Порше“ напуснал пътното платно и блъснал дърво, което паднало върху преминаващи по тротоара трима пешеходци - потърпевшата Дочева и нейните родители. Колата ударила второ дърво, което паднало върху паркиран лек автомобил БМВ, след което се блъснала в улична лампа и се спряла в тревната площ на градински парк.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.