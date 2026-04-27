Четири години и 5 месеца след инцидента и след общо 17 съдебни заседания, най-после приключи делото за свирепата катастрофа в пловдивския район "Южен", причинила тежка телесна повреда на Нелина Дочева, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Пред закона се изправиха Минко Минков и Деян Христов, които като участници в ПТП-то бяха обвинени в това, че са нарушили правилата за движение и по непредпазливост, при условията на независимо съпричиняване, са причинили нараняване на потърпевшата, довели до премахването на далака й.

Инцидентът е от 14 ноември 2021 година и става на кръстовището на улиците "Стефан Стамболов" и "Славееви гори" в "Кючук Париж". Минко Минков се движел с "Порше Кайен“ по улица "Стефан Стамболов“. При наближаване на кръстовището с ул. "Славееви гори“ настигнал движещия се пред него "Нисан“, управляван от Деян Христов и предприел маневра изпреварване. Когато джипът почти се изравнил с нисана, последният предприел маневра ляв завой, препречил пътя на поршето и последвал страничен удар между двете коли.

Вследствие на това поршето излязло от пътното платно и блъснало дърво, което паднало върху преминаващи по тротоара трима пешеходци - потърпевшата Дочева и нейните родители. Колата ударила второ дърво, което паднало върху паркиран лек автомобил БМВ, след което се блъснала в улична лампа и се спряла в тревната площ на градински парк.

Минко Минков отдавна се призна за виновен и сключи споразумение с прокуратурата, получавайки присъда 6 месеца условно с 3 години изпитателен срок и 10 месеца без право да управлява автомобил.

Деян Христов обаче не пожела да се признае за виновен и поради тази причина делото се проточи с назначаване на автотехническа експертиза и изслушване на вещи лица.

В днешното заседание за първи път беше изгледано видео от инцидента, записано от охранителна камера в района. То ясно показа момента на удара между двете коли.

От страна на прокуратурата и защитата на обвиняемия нямаше повече искания, с което на практика делото приключи. В пледоарията си прокурорът поиска 10 месеца условна присъда, с 3-годишен изпитателен срок, както и отнемането на книжката на Деян Христов за 1 година.

"Дълбоко не съм съгласен с обвинението на прокурора. Не намирам никаква съпричастност от страна на моя клиент. Това даже е житейски несправедливо, като се има предвид, че другият обвиняем получи 6-месечна условна присъда, и то при положение, че е шофирал със 104 км/час. Вещите лица посочиха, че Христов е имал само 2 секунди за реакция. Искам моят клиент да бъде оправдан", заяви в съдебната зала адвокат Стефан Левашки, който защитаваше Христов.

В крайна сметка съдия Атанаска Анастасова обяви Деян Христов за виновен и му наложи 4 месеца условна присъда с 3-годишен изпитателен срок. Свидетелството за управление на МПС на Христов се отнема за 6 месеца, а освен това той ще трябва да плати разноски по делото в общ размер на 3452,04 евро.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване в 15-дневен срок.