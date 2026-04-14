Търговец на коли и бивш шеф на "Топлофикация" - София е назначен за изпълнителен директор на единствения на Балканския полуостров авиоремонтен завод "Авионамс" АД в Пловдив. Изненадващата рокада в ръководството на дружеството поражда сериозни опасения от кадрови чистки в ключов момент от подготовката му за ремонт на българските F-16 Block 70. Осем американски самолета от първия договор на България с американската компания "Локхийд Мартин Аеронаутикс" са дислоцирани в Трета авиационна база в с. Граф Игнатиево.

С решение на Съвета на директорите на "Авионамс" АД за нов изпълнителен директор на дружеството на 6 март 2026 г. е избран Александър Славчев Александров. Според публичната информация той е управител и едноличен собственик на капитала на "Булкар рентал енд логистик" ЕООД. Основната дейност на това дружество е покупко-продажба на автомобили, отдаване под наем на автомобили под формата на финансово-обвързан наемен договор, вътрешен и международен транспорт, спедиция. Преди това Александров е бил представител на държавата и член на УС на "Топлофикация" - София. Отново според публична информация, той е участвал в злоупотреби с обществени поръчки и отклоняването на големи финансови суми от столичното топлофикационно дружество, в качеството на изпълнителен директор в периода 2019-2024 г.

Александър Александров не притежава задължителните за позицията изпълнителнителен директор на "Авионамс" АД образование на авиационен специалист, експертиза и опит в ремонта на летателните апарати, които са изискуеми в нормативните и поднормативни актове, регламентиращи дейността на авиоремонтните предприятия в България, твърдят в писмо до Plovdiv24.bg служители на завода. Те изразяват безпокойство относно стабилността на авиоремонтното дружество. Държавното предприятие е създадено през 1939 г. и е един от най-големите заводи за капитален ремонт и обслужване на летателна техника в Европа.

Десет месеца преди да бъде определен за изпълнителен директор на "Авионамс" АД Александров от май 2025 г. е назначен като представител на държавата в дружеството с решение на Управителния съвет на "Държавна консолидационна компания" ЕАД (б.р. - "ДКК" ЕАД е еднолично акционерно дружество със сто процента държавно участие в капитала, регистрирано по смисъла на Търговския закон. Правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от министъра на икономиката и индустрията). Председател на СД на авиоремонтния завод е Катя Иванова Стоянова, назначена едновременно с Александър Александров. Двамата упражняват фактически контрол върху вземането на управленските решения.

Промяната в управлението на "Авионамс" АД е извършена веднага след като предишният изпълнителен директор отнема предоставени правомощия на Александров за управление и контрол на Програмата за индустриално сътрудничество F-16 Block 70, субсидирана на 100% с пари по Решение на Министерски съвет № 252/03.04.2024 г. от Министерството на икономиката и индустрията.

Отнемането на правомощията е наложено в резултат от извършена проверка, при която е установено, че Александров системно е сключвал договори по програмата при непрозрачни условия и в нарушение на утвърдените процедури. Установени са и сключвани от него договори, с които той си е назначавал секретарки, консултанти, разпореждал е плащането на наеми на автомобили, нощувки в луксозни хотели и други, които са в нарушение на разпоредбите на РМС №252/2024 г.

Част от тези договори са подписани и влезли в сила с подписа и на Катя Стоянова, твърдят служителите. За периода от средата на декември 2025 г. до края на февруари 2026 г. Александров разпорежда превода на малко над 3 000 000 евро от бюджетните парични средства, които са постъпили по разчетната сметка, без съответстващо изпълнение или видим материален напредък по сградата, в която е планирано да се изгражда Центърът за ремонт на българските F-16 Block 70. Това обстоятелство обективно създава висок риск от недовършване в срок на инфраструктурата по програмата, загуба на национални способности за ремонт на самолети F-16 Block 70, както и подкопава доверието на партньорите ни от САЩ.

Финансовата диспропорция между усвоените средства и степента на изпълнение е съществен индикатор за управленски дефицит от страна на Александров и необходимост от корективни действия спрямо него. "Възлагането от него на сериозни строително-монтажните дейности на фирма, регистрирана като Дружество по Закона за задълженията и договорите едва 20 дни преди подписването на договора с нея, поражда сериозни опасения относно надеждността на изпълнението на проекта и потенциални корупционни практики" - се твърди в сигнала.

От август 2025 г. в резултат на действия и бездействия от страна на Александров и Стоянова, които са в противоречие с икономическите интереси на предприятието, сред голяма част от работещите открито се коментират притесненията им, за действия по системно и целенасочено увреждане на интересите и името на "Авионамс" АД. Твърди се за целенасочено възпрепятстване и блокиране изпълнението на действащи договори, някои от които са с престижно значение за страната ни като член на ЕС и НАТО, както и поставяне на пречки пред сключването на нови договори с български и чужди фирми за ремонт на авиационна техника. Всичко това води до ограничаване на приходите и загуба на пазарни позиции.

Служителите твърдят, че Александров и Стоянова системно разходват значителен финансов ресурс от средствата на предприятието за реализиране на второстепенни и икономически необосновани проекти, за сметка на критично необходими инвестиции в резервни части, оборудване и поддържане на основната дейност. Това поведение на двамата управляващи възпрепятства нормалната оперативна дейност и развитието на "Авионамс", водейки го респективно към влошаване на финансовото състояние и риск от свръхзадълженост.

Въпреки затрудненото финансово състояние на "Авионамс", Александров и Стоянова използват контрола си върху управленските решения, за да осигуряват на себе си и на назначените от тях 5 служители нереално високи за предприятието възнаграждения и допълнителни материални облаги за сметка на авиоремонтния завод - задгранични командировки, ползване на луксозни автомобили, плащани на лизинг, настаняване в скъпи хотели при командировки в Пловдив, въпреки наличието на собствени и оборудвани апартаменти за тази цел, закупуване на офис техника и друго оборудване с неясно предназначение – служебно или лично. Тези действия на Александров и Стоянова надхвърлят рамките на обичайното стопанско управление и пораждат съмнения за злоупотреба с управленски правомощия и нецелесъобразно разходване на средства във вреда на дружеството, смятат служителите.

За краткия период на управлението си Александров установява устойчива практика на вземане на непоследователни и противоречиви управленски решения, които водят до дестабилизация на работния процес и напрежение в работната среда, се заявява в писмото. Още на първата седмицаот встъпването си в длъжност предприема кадрова чистка на дузина дългогодишни служители, като непосредствено след това въвежда промени в организационната структура и щатното разписание на предприятието, с които се закриват основни технологични и ремонтни звена, без които не могат да се извършват техническо обслужване и ремонт на летателни апарати, което е основната дейност на "Авионамс".

На тяхно място се разкриват места за назначаване на лица като бизнес консултанти, проектни мениджъри и експерти по проекти, при липса на пряка връзка с основната дейност на дружеството. Според дългогодишни авиационни специалисти закритите от Александров технологични и ремонтни звена и последващото с тях освобождаване на инженерен състав ще доведе до фактическото затваряне на предприятието.

Допълнително се наблюдава системно оказване на натиск и тормоз върху служителите, изразяващо се в неоснователни изисквания и заплахи за санкции от него и Стоянова. Особено притеснителна е практиката за извършване на проверки на лични и служебни телефони и кореспонденция на служители, без ясно регламентирана процедура и без предварително уведомяване. Тези действия създават основателни съмнения за неправомерно вмешателство в личната и служебна комуникация и нарушаване на правото на личната неприкосновеност на служителите.

Служителите са изпратили писмо до принципала на дружеството - Министерството на икономиката и индустрията с ключови въпроси. Един от тях е какви механизми за контрол са въведени от МИИ, за да се гарантира съответствие на управленските решения с дългосрочните интереси на "Авионамс" АД. Настояват да получат отговор докога ще се поддържа практиката на назначаване на управленски позиции на лица, чиито предишни действия пораждат обосновани съмнения за професионалната им надеждност. Питат също каква е позицията на МИИ относно управлението на това стратегическо предприятие с над 85-годишна история и без аналог на Балканския полуостров и в Европа в областта на техническото обслужване и ремонт на авиационна техника.