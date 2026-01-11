ИЗПРАТИ НОВИНА
Нов паметник ще бъде поставен на емблематично място в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:23
© Plovdiv24.bg
В двора на най-старата пловдивска гимназия “Свети Свети Кирил и Методий" ще бъде поставен паметник на княз Александър I, информира Plovdiv24.bg. Общинските съветници на Пловдив ще вземат решение по предложение от кмета Костадин Димитров, изпратено до комисиите.

Припомняме, че в сградата на хуманитарната гимназия се помещава и основното училище, което носи името на първия, който управлява страната след Освобождението на България от турско робство.

Инициативата за поставянето е на директора на училището Гергана Янева, както и на група учители, родители и общественици. Средствата за изграждането и поставянето на монумента ще стане чрез дарения. Цялостният проект ще бъде съгласуван с НИНКН, като отговаря и на всички изисквания на закона, тъй като попада в територия - групов паметник на културата историческа зона “Филипопол - Тримонциум - Пловдив".

Целта е да бъде поставен през 2027 година, когато се навършват 170 години от рождението на Княз Александър I Батенберг.

Княз Александър I Батенберг е княз на Княжество България в периода 26 юни 1879 – 26 август 1886 година. Избирането му за български владетел става по взаимно съгласие на Великите сили според Берлинския договор, но водеща роля има Русия. Той е военен, няма никакъв политически опит, но приема присърце задачата до оглави българската държава. Първите сформирани правителства постигат ограничени резултати, което го кара през април 1881 г. да извърши преврат и да установи свой едноличен режим на пълномощията до декември 1883 г. Включва в управлението руски генерали, но различията му с тях по отношение на развитието на България го подтиква към все по-решителни стъпки за намаляване на руското влияние.

На свой ред, руските дипломатически представители в княжеството започват да работят за отстраняването му. По време на Съединението се обявява за "княз на Северна и Южна България“ и предприема дипломатически стъпки за международното му признаване, но Русия се обявява решително против и отзовава руските офицери от българската армия. Само дни след това Сърбия нахлува с войските си и започва Сръбско-българската война. 

Княз Александър застава начело на младата българска армия. Принуден е да се съгласи на примирие под натиска на Австро-Унгария, но извоюваната победа изиграва важна роля за укрепване на престижа на българската армия и за признаването на Съединението. Този успех окончателно настройва Русия срещу княза и тя започва кампания за отстраняването му, като привлича за целта част от армията.

На 9 август 1886 г. е извършен военен преврат и княз Александър е принуден да абдикира. Завръща се в Германия, след това служи в австрийската армия. Умира през 1893 г. след неуспешна операция на перитонит. Останките му са пренесени в България и се намират в Мавзолея на княз Александър I, в центъра на София.


