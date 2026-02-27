Сподели close
Пловдивчанка потърси Plovdiv24.bg, за да съобщи:

Здравейте! Подавам сигнал за неправомерно паркиран автомобил в Пловдив, който е спрян върху продължението на пешеходна пътека/пешеходен подход между жилищни сгради и напълно възпрепятства преминаването.

Автомобилът блокира пешеходната зона и преминаването е практически невъзможно, особено за хора с детски колички, инвалидни колички или с намалена подвижност. Създава се реална пречка и риск за безопасното придвижване на пешеходците.

Моля за извършване на проверка на място и предприемане на необходимите мерки.

Данни:

- Адрес/локация: ул. "Звезда" 28, отстрани на блока 

- Дата и час на установяване: 06.02.26, 11:15 ч.

- Регистрационен номер на автомобила: РВ3355ВЕ