Нов наглец се появи в Пловдив
Здравейте! Подавам сигнал за неправомерно паркиран автомобил в Пловдив, който е спрян върху продължението на пешеходна пътека/пешеходен подход между жилищни сгради и напълно възпрепятства преминаването.
Автомобилът блокира пешеходната зона и преминаването е практически невъзможно, особено за хора с детски колички, инвалидни колички или с намалена подвижност. Създава се реална пречка и риск за безопасното придвижване на пешеходците.
Моля за извършване на проверка на място и предприемане на необходимите мерки.
Данни:
- Адрес/локация: ул. "Звезда" 28, отстрани на блока
- Дата и час на установяване: 06.02.26, 11:15 ч.
- Регистрационен номер на автомобила: РВ3355ВЕ
