Нов "иновативен" начин на паркиране в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:50
Жителите на бул. "Дунав“ 204 в квартал "Гагарин“ от години се сблъскват с проблеми, свързани с неправомерното използване на публичното пространство като личен паркинг за стари автомобили. Случаите на спукани гуми и счупени чистачки не са рядкост.

Днес очевидци сигнализираха за нов "иновативен“ начин на паркиране, който демонстрира пълно незачитане на реда и правилата. Местните жители споделят, че някои собственици на автомобили очевидно се чувстват като притежатели на нотариален акт върху местата пред блока и действат безнаказано.

"Не желая дори да коментирам незаконните навеси, тубите с вода и редовното спиране върху зелените площи, което допълнително влошава облика на квартала“, споделят живеещите в района в своя сигнал до Plovdiv24.bg.

Жителите призовават кмета на район "Северен“ да предприеме адекватни мерки и да сложи край на тези своеволия, които продължават от години.


20.08.2025 Тежка интелектуална инвалидност пред Lidl
03.08.2025 Жител на Пловдив към нагъл шофьор: Бъди благодарен, че имах работа!
31.07.2025 Глобена шофьорка: Пловдив да стане с жителство! Приходящите да се съобразяват, иначе - в "Столипиново"
26.07.2025 Патрулка гази закона в Пловдив
19.07.2025 Наказание с холова гарнитура достигна лъскаво BMW
10.07.2025 Налепиха глоби на паркирали отляво коли в Пловдив
Община Пловдив обяви обществена поръчка за 9,1 млн. лв.
17:40 / 24.08.2025
"Чистота" за мизерията в "Северен": Районът се почиства ежедневно...
17:42 / 24.08.2025
Най-мощният глас на България пристига в Пловдив за грандиозен кон...
16:45 / 24.08.2025
Велопоходът на толерантността се завръща на Гребния канал в Пловд...
14:28 / 24.08.2025
Граждани в шок: "Северен" прилича на сметище, а никой не реагира!...
14:00 / 24.08.2025
Програма за честването на 140-та годишнина от Съединението и праз...
12:38 / 24.08.2025

Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
09:27 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
Силно земетресение в Румъния
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
