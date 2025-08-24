ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов "иновативен" начин на паркиране в Пловдив
Днес очевидци сигнализираха за нов "иновативен“ начин на паркиране, който демонстрира пълно незачитане на реда и правилата. Местните жители споделят, че някои собственици на автомобили очевидно се чувстват като притежатели на нотариален акт върху местата пред блока и действат безнаказано.
"Не желая дори да коментирам незаконните навеси, тубите с вода и редовното спиране върху зелените площи, което допълнително влошава облика на квартала“, споделят живеещите в района в своя сигнал до Plovdiv24.bg.
Жителите призовават кмета на район "Северен“ да предприеме адекватни мерки и да сложи край на тези своеволия, които продължават от години.
