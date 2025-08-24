© виж галерията Жителите на бул. "Дунав“ 204 в квартал "Гагарин“ от години се сблъскват с проблеми, свързани с неправомерното използване на публичното пространство като личен паркинг за стари автомобили. Случаите на спукани гуми и счупени чистачки не са рядкост.



Днес очевидци сигнализираха за нов "иновативен“ начин на паркиране, който демонстрира пълно незачитане на реда и правилата. Местните жители споделят, че някои собственици на автомобили очевидно се чувстват като притежатели на нотариален акт върху местата пред блока и действат безнаказано.



"Не желая дори да коментирам незаконните навеси, тубите с вода и редовното спиране върху зелените площи, което допълнително влошава облика на квартала“, споделят живеещите в района в своя сигнал до Plovdiv24.bg.



Жителите призовават кмета на район "Северен“ да предприеме адекватни мерки и да сложи край на тези своеволия, които продължават от години.