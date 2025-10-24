Нов инцидент на пътя Пловдив - Карлово

© Катастрофа е станала днес на пътя Пловдив-Карлово в района между селата Песнопой и Михилци. Блъснали са се челно лек автомобил, шофиран от млад карловец и бус, управляван от военнослужещ.



По непотвърдена информация леката кола е навлязла в насрещното движение. В кръвта на водача няма алкохол или наркотици. Мъжът се оплаква от болки в главата, няма опасност за живота му.



Военният е невредим. Припомняме, че и вчера стана инцидент на същия път.