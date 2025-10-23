ИЗПРАТИ НОВИНА
Сблъсък на пътя Пловдив-Карлово!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:22
Пътят Пловдив - Карлово, в района до входа на село Долна махала, бе временно блокиран заради катастрофа, станала по-рано днес.

При инцидента кола се забила в мантинелата, като по автомобила са нанесени материални щети.

Все още не се съобщава за сериозно пострадали. Трафикът е затруднен и в двете посоки, на място е пристигнал полицейски патрул, който регулира движението. Причините за инцидента се изясняват.

