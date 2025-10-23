ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сблъсък на пътя Пловдив-Карлово!
При инцидента кола се забила в мантинелата, като по автомобила са нанесени материални щети.
Все още не се съобщава за сериозно пострадали. Трафикът е затруднен и в двете посоки, на място е пристигнал полицейски патрул, който регулира движението. Причините за инцидента се изясняват.
Шофьорите са призовани да преминават с повишено внимание и да спазват указанията на органите на реда.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
