Сблъсък на пътя Пловдив-Карлово!

© Пътят Пловдив - Карлово, в района до входа на село Долна махала, бе временно блокиран заради катастрофа, станала по-рано днес.



При инцидента кола се забила в мантинелата, като по автомобила са нанесени материални щети.



Все още не се съобщава за сериозно пострадали. Трафикът е затруднен и в двете посоки, на място е пристигнал полицейски патрул, който регулира движението. Причините за инцидента се изясняват.



Шофьорите са призовани да преминават с повишено внимание и да спазват указанията на органите на реда.