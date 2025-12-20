ИЗПРАТИ НОВИНА
Николай Йорданов: С каквито и стредства да ме мъчат, няма да ми вземат болницата
Автор: Диана Бикова 17:01
©
виж галерията
"Болница "Селена" е моя собственост и се опитват противозаконно да ми я откраднат престъпници, но няма да го позволя. С каквито и средства да ме мъчат, няма да стане". Това каза Николай Йорданов, един от основателите на "Селена" на излизане от съдебната зала преди минути, предава репортер на Plovdiv24.bg.

"Парите са родова собственост. Когато д-р Ставрев беше освободен и аз го чаках за ревизия, той се опита да открадне болницата. За 20 000 лева щеше да открадне бизнес за 50 милиона. Искам законност и справедливост", заяви още Йорданов.

Припомняме, че той беше задържан за 72 часа в ареста по обвинение, че е взел над 3,2 млн. лева под формата на различна валута от касата в кабинета на бившия управител на лечебното заведение д-р Ангел Ставрев и ги е внесъл по банкови сметки на болницата и на трето лице.

Обвиняемият Николай Йорданов е собственик на дружество, което има други 3 дъщерни дружества.

Д-р Ангел Ставрев е управител на болничното заведение и на други две дружества, които извършват дейност на територията на болницата. Той твърди, че парите са негови, представил е документи. 

От 5 декември докторът не е допускан до територията на болницата. Касата е в личния му кабинет в болницата. Всички знаят, че докторът е държал лични средства в тази каса. Пострадалият е дал документи, че тези средства са му спестявания, има и разходи в тази посока. Касата (плащанията) в болницата са структурирани по различен начин. 

Според НК, кражбата се наказва с лишаване от свобода от 3 до 15 години и конфискация на част от имуществото.

Очаква се решението на съда по отношение на мярката за неотклонение на Николай Йорданов, която е задържане за 72 часа.



