Да четеш не е COOL и кой изобщо ходи в библиотека, като всичките са OLD School… Звучи тъжно и на всички ни се иска децата ни да преоткрият книгите за една по-щастлива среща! Затова обърнахме нещата:



Когато библиотеката не е old school, четенето става cool



Само за няколко месеца с екип от интериорни “машини", артисти, колористи, мебелисти, литри боя, екип с душа, точна ръка, мотивация и инспирация библиотеката в Професионална гимназия по хранителни технологии и техника се трансформира от прашно и мрачно old school място в ярко и функционално cool книжно пространство. Време е за отворим и надникнем зад неговите врати!



Днес, 19 септември, първата spirit cool библиотека в Пловдив отвори официално врати и за пръв път от много години в нея се събраха деца, учители, вдъхновители, писатели, интериорни дизайнери, организатори и мотиватори, за да поставим заедно началото на една по-добра среща между децата и книгите.



Cool библиотека – cool гости



В напълно обновената – цветна и модерна среда, ни посрещна г-жа Людмила Ганчева – директор на Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника. “Изцяло споделям философията на проекта Spirit Трансформации чрез преобразяването на училищни библиотеки да се постигне една много важна социална полза – учениците да трансформират цялостната си нагласа и мнение към училищните библиотеки и съм сигурна, че при нас това ще се случи!“, каза г-жа Ганчева.



Cool срещите между книги и деца стартираха с послание и лични думи от автора на “Софийски Магьосници" – писателя Мартин Колев.



Училищната библиотека е символично място, а модерната, удобна и COOL среда е ключът към една по-добра среща между книги и деца!