|Нерегламентиран транспорт на дребни преживни животни е установен в Пловдивска област
Предвид въведените временни ограничителни мерки за предотвратяване на разпространението на шарка по овцете и козите на територията на страната, служителите сигнализирали незабавно и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Пловдив.
При извършената съвместна проверка в каросерията на превозното средство са установени 60 кози без ушни идентификатори. След направена справка от страна на ОДБХ-Пловдив на представените от 65-годишния водач и неговия 29-годишен спътник документи е установено, че за конкретните животни не е издавано ветеринарномедицинско свидетелство за транспорт.
Констатираните нарушения представляват нерегламентиран транспорт на немаркирани дребни преживни животни с неизвестен произход, заради което на водача е съставен акт. За случая е уведомена Районна прокуратура – Пловдив, под чието наблюдение действията продължават.
Припомняме, че от началото на въведените ограничителни мерки на територията на областта е предприет засилен полицейски контрол. От служителите на реда до момента са извършени проверки на над 4012 МПС и 4028 лица.
