|Недоволство заради булевард в Пловдив! Кметът на района: Отворен е компромисно
Движението по целия булевард беше пуснато на 9 септември след полагане на временна настилка по цялото трасе. Седмица по-късно обаче, когато трафикът стана по-сериозен заради започването на учебната година, хората се натъкнаха на проблемите и започнаха да мрънкат.
Ремонтът на булеварда все още не е завършен и са поставени предупредителни знаци, че пътят е в ремонт, а ограничението на скоростта е 30 км/час, коментира кметът на "Южен" Атанас Кунчев. Положен е само първия слой асфалт и сега шахтите "стърчат", защото трябва да съвпаднат с нивото на последния пласт, когато цялата настилка ще бъде изравнена.
Отварянето за движение на автомобили е компромисно, защото трябва да се сложат тръби в още два участъка - на кръстовището с "Коматевско шосе" и със "Стефан Стамболов". Първият е замразен заради наличието на археологията от Римския акведукт и там може да се работи след съгласуване на проекта с НИНКН. Строителните дейности се очаква да се извършват през лятото догодина. За втория е нужно изместването на мобилната помпена станция, която в момента препомпва водата от този участък. З
По бул. "Ал. Стамболийски" минава Южният обходен колектор, чието изграждане започна преди 3 години. Това е най-мащабният проект на държавното дружество "ВиК – Пловдив“ и се финансира чрез Оперативна програма "Околна среда“ 2014–2020. Строително-монтажните дейности се извършват от ДЗЗД "Еко проект Пловдив“, обединяващо фирмите "Интерхолд“ ЕООД, "ТЕС Кънстракшън Груп“ ЕООД (вече "Парсек груп“) и "ВиК Инфраструктурно проектиране“ ЕООД.
