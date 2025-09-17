ИЗПРАТИ НОВИНА
Недоволство заради булевард в Пловдив! Кметът на района: Отворен е компромисно
Автор: Диана Бикова 07:45Коментари (3)3479
©
Жители на "Кючук Париж" масово недоволстват, че дългоочакваният край на ремонта на булевард "Александър Стамболийски" им е донесъл повече проблеми, отколкото облекчение. Причина са неравната настилка и стърчащите улични шахти, предава Plovdiv24.bg

Движението по целия булевард беше пуснато на 9 септември след полагане на временна настилка по цялото трасе. Седмица по-късно обаче, когато трафикът стана по-сериозен заради започването на учебната година, хората се натъкнаха на проблемите и започнаха да мрънкат. 

Ремонтът на булеварда все още не е завършен и са поставени предупредителни знаци, че пътят е в ремонт, а ограничението на скоростта е 30 км/час, коментира кметът на "Южен" Атанас Кунчев. Положен е само първия слой асфалт и сега шахтите "стърчат", защото трябва да съвпаднат с нивото на последния пласт, когато цялата настилка ще бъде изравнена. 

Отварянето за движение на автомобили е компромисно, защото трябва да се сложат тръби в още два участъка - на кръстовището с "Коматевско шосе" и със "Стефан Стамболов". Първият е замразен заради наличието на археологията от Римския акведукт и там може да се работи след съгласуване на проекта с НИНКН. Строителните дейности се очаква да се извършват през лятото догодина. За втория е нужно изместването на мобилната помпена станция, която в момента препомпва водата от този участък. З

По бул. "Ал. Стамболийски" минава Южният обходен колектор, чието изграждане започна преди 3 години. Това е най-мащабният проект на държавното дружество "ВиК – Пловдив“ и се финансира чрез Оперативна програма "Околна среда“ 2014–2020. Строително-монтажните дейности се извършват от ДЗЗД "Еко проект Пловдив“, обединяващо фирмите "Интерхолд“ ЕООД, "ТЕС Кънстракшън Груп“ ЕООД (вече "Парсек груп“) и "ВиК Инфраструктурно проектиране“ ЕООД.



Слезте малко от колите и няма да имате проблеми. Ама пардон, ще ви заслабнат задниците ако походите малко или се качите на рейс.
0
 
 
Как може да пуснеш път в това състояние?!Пак ще кажа:Герб-ерастията продължава с всичка сила в Пд!
0
 
 
Спазвайте знаците и всичко ще е наред. Относно продължителността на ремонта, нямам думи.
