|Недоволни родители и учители написаха писмо до кмета на Пловдив
Уважаеми г-н Димитров,
Долуподписаните родители и учители на ученици от ОУ "Княз Александър I“ и Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий“ Ви каним най-учтиво да ни посочите удобно време и място за информационна среща относно извършващия се ремонт на сградата на нашите училища.
Както вече е ясно на пловдивската общественост, ремонтът на училището не можа да бъде завършен в рамките на 100 дни, каквото беше обещанието на г-н Темелков, направено на среща с родители и учители на 24.04.2025 г. Неочаквано, но напълно предвидимо, се появиха допълнителни дейности, които удължават срока на ремонта с неизвестен период и дори ориентировъчният му край, който беше посочен – "около ноември 2025“ очевидно няма да бъде спазен. Не само това, но и по всичко личи, че в рамките на настоящата учебна година сградата няма да може да бъде завършена.
Отново напомняме, че децата ни (с изключение на начален курс) са настанени в училища, в които имат възможност да учат единствено и само в режим на втора смяна, което е огромна пречка за качествената им подготовка. Допълнително към това, голяма част от децата прекратиха извънучилищните си занимания (спорт, школи и др.) поради времева несъвместимост. Доста ученици и семейства избраха преместване в други учебни заведения, като включително можете да изискате от директорите на двете училища справка относно броя преместени ученици за учебната 2025/26 г.
Учителите на децата ни са принудени да работят в изключително натоварени и неудобни условия, а работният им ден продължава до късна вечер. Това води до неимоверно претоварване, а оттам до различно качество на учебния процес.
Поради посоченото, както и поради липсата на каквато и да било официална информация относно дата за завършване на строително-ремонтните дейности, най-учтиво Ви каним на отворен разговор по следните въпроси:
- Представяне на актуализирания времеви график за изпълнение на предвидените в проекта СМР и СРР, след установяване на компрометираните междуетажни конструкции;
- Възможни алтернативи за преминаване към двусменен режим, както и срок за прилагане на тези алтернативи;
- Възможност за преместване на учениците, настанени в СУ "Никола Вапцаров“, предвид небезопасната среда, която стана наше достояние;
Предполагаме, че сте наясно, че няма как да оставим децата си да учат втора смяна цяла учебна година, тъй като това ги поставя в неравностойно положение спрямо връстниците им. Това важи с особена сила за учениците, на които предстои завършване на етап от образованието (начален, основен, гимназиален) и кандидатстване.
Ние, родителите и учителите на децата от ОУ "Княз Александър I“ и ХГ "Св. Св. Кирил и Методий“, настояваме да ни предложите възможности за провеждане на нормална учебна година и за подобряване на нетипичното и изключително неприемливо актуално състояние.
Очакваме да посочите удобни за Вас място, на което могат да присъстват всички желаещи, както и дата на срещата във възможно най-кратък срок!
