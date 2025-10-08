Локали предлагат наркотици на петокласници в Пловдив?

© Google Притеснени родители на прогимназисти от ОУ "Княз Александър I" се свързаха с редакцията на Plovdiv24.bg, за да разкажат за ситуация, развила се пред училище "Никола Вапцаров" миналата седмица.



Припомнчме, че поради ремонта на сградата на Хуманитарната гимназия, където се помещава и основното училище, децата, учещи там, бяха разпределени в няколко учебни заведения в Пловдив.



Учениците от прогимназията учат в сградата на СУ "Никола Вапцаров" в район "Северен".



Миналия петък, 3 октомври, майка на петокласник става свидетел на притеснителна гледка, докато оставя сина си и негов приятел на училище по обед.



Жената твърди, че двама мъже, облечени в тъмни дрехи и с поставени качулки на главите, са се приближили към децата и са заговорили сина ѝ, като единият се е опитал да му предложил наркотици.



Въпреки притеснението жената е успяла да направи няколко снимки на въпросните момчета, които по-късно е предоставила на директора на ОУ "Княз Александър I" - Гергана Янева.



От своя страна, Янева веднага се е свързала с директора на СУ "Никола Вапцаров", за да разбере дали младежите са възпитаници на неговото училище.



Директорът Стратиев се е запознал със снимките и отговорил, че не познава момчетата. След това разпоредил на служителите в школото да проверят камерите, заснемащи двора и прилежащите зони на училището.



Охранителните камери потвърдили фактическата обстановка, която майката е разказала. Момчетата са застанали пред входа към 13:15 часа и останали там до 13:40 часа.



Директорът на ОУ "Княз Александър I" Гергана Янева е подала сигнал към началника на Трето РУ Пловдив.



В понеделник сутрин служители на реда са посетили учебното заведение и са разговаряли с директора. Иззети са също и записите от камерите.



Репортер на Plovdiv24.bg се свърза с пресцентъра на МВР Пловдив, за да получи повече информация. Оттам приеха запитването, но все още няма официален отговор по случая.



Притеснението и недоволството у родителите става все по-голямо.



"Притеснявам се. Разговарях със сина си, но мога ли да бъда сигурна. Сградата на Хуманитарната гимназия е на центъра и е на метри от съда и полицията. Човек изпитва сигурност. Тук сме на гости, правилата са други и обстановката е различна. Надявам се по-скоро да се върнем в обновената сграда преди някое дете да бъде излъгано", разказва майка на ученик.



Припомняме, че преди дни редакцията ни публикува материал свързан със забавянето на ремонта на сградата заради липсващи греди.



Гредите трябваше да пристигнат след почивните дни около 22 септември, но това не се случи.



След публикацията ни работниците, които бяха изпратени по родните си места, вече отново са на обекта, а специалисти работят по ел.инсталацията в сградата.



Екипът на Plovdiv24.bg ще продължи да следи темите. Надяваме се и институциите да работят по всички проблеми на обществото.