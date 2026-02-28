© Plovdiv24.bg

Не хвърляйте цели билетите, след като сте използвали услугите на градския транспорт в Пловдив. Късайте ги! Това е най-полезният съвет, който можем да ви дадем. Репортер надоста често наблюдава грозна картинка - видимо социално-слаб мъж да бърка в кошчето пред спирката на бул “Цар Борис III Обединител" в посока "Тримонциум". Това, което той търси и намира, са няколко по-здрави билетчета, които събира на кочан в ръката. Впоследствие тези билети той препродава на някой шофьор, който пък ги препродава отново на пътниците.Не веднъж сме ви информирали как в рейсовете се продават превозно документи “втора употреба". Доста читатели са ни предоставяли и снимки на подобни билети - мръсни и намачкани.Интересното е, че гледката с бърканията в кошчето се повтаря почти всеки ден. Най-лесният начин да стопирате финансовата измама с незаконното препродаване на използвани вече билети, е да късате билетчето, след като слезете от автобуса и чак тогава да го хвърлите в коша.Сигурни сме, че тази гледка се повтаря и на други спирки на градския транспорт в Пловдив. Докато все още има хартиени билетчета, ще има и подобно препродаване. Когато някой слънчев ден електронно-билетната система бъде въведена във всички автобуси, които да бъдат оборудвани със съответните валидатори, тогава и измамите ще бъдат по-малко. Нещо, което София, Варна и Бургас отдавна направиха.Снимката с билетите е отпреди два дни, но на всички пише 1 лев/51 евро цента, което всъщност е неправилно, тъй като от началото на месец февруари цената е 50 евроцента. Съответно и толкова дават пътниците.