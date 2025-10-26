© виж галерията Седем фирми са кандидатствали за строителството на детска градина в район “Западен", информира Plovdiv24.bg. За параметрите на обществената поръчка вече ви информирахме, а сумата, за която ще се изгради новата модерна сграда е 11 млн. лева с ДДС. Това стана възможно, след като първоначално поръчката беше спряна заради пропуски по документацията. След отстраняването им бе пусната нова процедура.



Кандидатите, подали заявление за участие в сегашната поръчка, са: “Запрянови - 03" ООД с оферта 10,9 млн. лева; “ГБС - Пловдив “ АД - 10,8 млн. лева; “Аква конструкт груп" ЕООД - 11 млн. лева; “Пирс - Д" ООД за 9,2 млн. лева; “Марибор Строй" ЕООД за 10,3 млн. лева; консорциум “Ейч Ес Бизнес Къмпъни" ЕООД ( с водеща фирма ДЗЗД “Западен" 2025, “Инфинит Енерджи" ООД и “Ейч Ес Бизнес Къмпъни" ООД) за 10,5 млн. лева и консорциум ДЗЗД ДГ Отдих и култура за 10,2 млн. лева с водеща фирма “Бустрой монтажи" ЕООД и “Ванади" ЕООД.



Припомняме, че според проекта детската градина е разположена в Ж.К. "Отдих и култура“ гр. Пловдив, ул. "Кръстьо Раковски“. Градината трябва да е с капацитет от 7 групи по 25 деца или общо 175 места. На първия етаж ще се помещават 3 броя групи за деца, стаи за административни нужди, кухня с перално, техническо помещение, ведно с прилежащите им коридори и обслужващи помещения. На втория етаж са разположени 4 броя групи за деца и административни помещения - директор, учителска стая, методичен кабинет.



В двора се предвиждат изграждането на детски площадки, алеи за пешеходци, паркинг и обслужващ път, пейки и кошчета за отпадъци и спортната зала, която ще осигури допълнителни възможности за физическа активност на децата. Предвижда се и басейн, но на по-следващ етап, като той не е обект на тази обществена поръчка.



Строителството трябва да се случи реализира за максимум 520 календарни дни от подписване на договора с избрания изпълнител.



Изграждането на новата детска градина донякъде ще реши проблема с местата в заведенията в района “Западен", който е един от най-бързо развиващите се, а жилищните сгради там никнат като гъби. След решение на комисията трябва да се сключи и договор с избраната фирма строител.