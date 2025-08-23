ИЗПРАТИ НОВИНА
Спряха процедурата за строителството на детска градина за 11 млн. лева
Автор: Данислава Вълкова 08:29
© Plovdiv24.bg
Стартираната преди малко повече от 20 дни обществена поръчка за проектиране и изграждане на детска градина в район “Западен" вече е прекратена. Това става ясно от публикуваното решение на комисията по ЗОП, информира Plovdiv24.bg.

Припомняме, че теренът с площ от 4,461 декара, отреден за детското заведение се намира между улица "Ген. Никола Иванов“, улица "инж. Стефан Гешов“ и ул. "Кръстьо Раковски“ в парк “Отдих и култура", район “Западен".

Градината трябва да е с капацитет от 7 групи по 25 деца. Прогнозната стойност на строителството е 11 млн. лева с ДДС. 

Комисията по ЗОП-а обаче е открила пропуски по документацията на процедурата и е взела решение за нейното прекратяване.

Несъответствията са свързани със заложените в сметната документация и образеца на КСС количества и видове строително монтажни работи. Има и разминаване в крайните срокове по отношение на валидността на офертите. В обявлението за обществената поръчка липсва информация за процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите.

Коригирането на установените пропуски води до съществени изменения в обявлението, решението за откриване и документацията за участие. Това означава невъзможност за подготовка на офертите за участие в процедурата за избор на изпълнител за строителството на детската градина, поради което възложителят - заместник-кметът Владимир Темелков, взима решение за нейното прекратяване.

Припомняме, че според проектирането сградата ще бъде разделена на три секции – две двуетажни и една едноетажна.

На първия етаж ще се помещават 3 броя групи за деца, стаи за административни нужди, кухня с перално, техническо помещение, ведно с прилежащите им коридори и обслужващи помещения. На втория етаж са разположени 4 броя групи за деца и административни помещения - директор, учителска стая, методичен кабинет. 

В двора се предвиждат изграждането на детски площадки, алеи за пешеходци, паркинг и обслужващ път, пейки и кошчета за отпадъци и спортната зала, която ще осигури допълнителни възможности за физическа активност на децата.

Строителството трябваше да се случи реализира за максимум 520 календарни дни от подписване на договора с избрания изпълнител.

Очаква се след отстраняване на пропуските процедурата по Закона за обществени поръчки да бъде пусната отново.







